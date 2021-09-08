Звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж и показала роскошные свадебные фото

Звезда сериала "Эмили в Париже" и фильма "С любовью, Рози" сообщила о счастливом событии.

32-летняя Лили Коллинз вышла замуж. Ее избранником стал 38-летний Чарли Макдауэлл – продюсер и режиссер.

Коллинз и Макдауэлл стали парой еще в 2019-м. Год назад актриса и режиссер помолвились. 4 сентября 2021-го Лили и Чарли наконец обменялись брачными клятвами.

Свадьба молодых прошла в Колорадо. Торжество по голливудским меркам было скромным. На празднике присутствовали только родственники и близкие друзья новобрачных.

В личном инстаграм-аккаунте Лили Коллинз показала роскошные свадебные кадры. Влюбленные устроили фотосессию в местечке под названием Dunton Hot Springs. Это курорт с водопадами, горячими источниками, нетронутыми лесами и горным рельефом.

Лили Коллинз позировала в роскошном подвенечном платье с длинным шлейфом и кружевами от американского модельера Ральфа Лорена. Звезда сериала отказалась от традиционной фаты в пользу длинного кейпа с капюшоном. Над образом невесты, по слухам, работали стилисты поп-дивы Дженнифер Лопес – Мариэл Ханн и Роб Зангарди.

Отметим, Чарли Макдауэлл – сын известной актрисы из США Мэри Стинберджен и британского артиста Малкольма Макдауэлла. В списке любовных побед 38-летнего режиссера звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, а также актриса фильма "Девушка с татуировкой дракона" Руни Мара. Для Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла этот брак стал первым.