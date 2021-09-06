Известный актер Баринов готов уйти в монастырь вслед за Васильевой

Знаменитости все еще обсуждают решение актрисы Екатерины Васильевой.

Звезда отечественного кино и сериалов Валерий Баринов прокомментировал решение актрисы Екатерины Васильевой принять монашеский постриг. 75-летний Баринов похвалил коллегу по цеху и поддержал ее желание отказаться от жизни мирской.

Валерий Баринов считает, что не всякий может решиться на подобное. Сам Баринов хотел бы уйти в монастырь вслед за Васильевой, но смелости отречься любимой работы, внимания зрителей и выпивки в себе не находит.

Валерий Баринов уверен, что Екатерина Васильева обдумывала свое решение много лет. Почувствовав в себе силу и тягу к служению, она приняла постриг.

Как писали "Дни.ру", актриса сериала "Королева Марго" Екатерина Васильева стала монашкой. Она приняла постриг в конце августа. Теперь знаменитость зовется матушкой Василисой. Интересно, что четверть века назад Василева уже уходила в монастырь, однако в служении была недолго и вернулась к обычной жизни.

Друзья Васильевой утверждают, что актриса чувствует себя счастливой в новом качестве. О принятом решение она не жалеет. По словам приятельницы звезды фильма "Чародеи", Екатерина Сергеевна теперь живет по уставу и слушается церковное начальство.