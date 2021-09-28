Лянка Грыу раскрыла причины переезда в Америку

Актриса пока не планирует возвращаться.

33-летняя актриса Лянка Грыу живет за рубежом. Не так давно звезда сериала "Тест на беременность" переехала в США. Первое время артистка находилась в Америке по туристической визе, затем получила вид на жительство – green card.

В свежем интервью Грыу призналась, что мечтает сделать карьеру в Голливуде. Американские друзья уже помогли Лянке найти агента.

Коллеги и поклонники считают, что шансы на успех у русскоговорящей актрисы мало. Первое время в своих силах не была уверена и сама звезда "Теста на беременность". Впрочем, сомнения не помешали Лянке Грыу сделать первые серьезные шаги в зарубежной индустрии кино. Недавно, например, фильм артистки отобрали для участия в престижном фестивале в Нью-Йорке.

Не забывает Грыу и о России. Актриса сыграла главную роль в отечественной картине "Русские горки". Премьера сериала прошла на Первом канале.

Лянка поведала, что была вынуждена регулярно совершать длительные путешествия из Нью-Йорка в Торжок – именно там находилась площадка теленовеллы. На дорогу артистка тратила более 30 часов.

Возвращаться в Россию Лянка Грыу пока не собирается. У знаменитости далекоидущие планы.