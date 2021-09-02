"Выворачивание" зрителей наизнанку и особый грим для "убитых": как снимали сериал "Коса"

"Дни.ру" выяснили, как снимался многосерийный детективный триллер "Коса".

25 августа в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала "Коса" совместного производства МТС Медиа и Продюсерской компании "Среда" — детективный триллер о загадочной и магически привлекательной героине-следователе и расследовании ритуальных убийств молодых девушек на Куршской косе. Разбираемся, как проходили съемки одного из самых ожидаемых осенних сериалов.

В центре картины — история двух молодых людей, следователя Евы Кайдас (Линда Лапиньш) и журналиста Романа Рахманова (Александр Горбатов). Чтобы найти преступника, персонажам придется разобраться в себе, ведь ответы на все вопросы — внутри самих героев.

Еще одним важным героем запутанной истории становится само место действия, Куршская коса. Режиссер сериала Игорь Волошин, известный по проектам "Физрук", "Я", "Бедуин" рассказывает: "Куршская коса была заложена в историю уже на уровне сценария, который написала Татьяна Арцеулова. Это прекрасный регион со своей уникальной природой, с впитавшей разные культуры местностью". Поэтому зрителей помимо непредсказуемого и запутанного сюжета ждет много прекрасных видов на одно из самых потрясающих мест планеты, которое занесено в Красную книгу.

Восхищает Куршская коса и исполнителя главной роли, Александра Горбатова. Отвечая на вопрос о том, что больше всего запомнилось на съемках, актер с уверенностью говорит: "Природа Калининграда, Балтийская коса, Куршская коса, Балтийское море, залив, танцующие сосны, в общем, природа, знакомства с людьми, не только с группой, но и с местными".

Интересно, что подбором локаций в месте съемок занимался сам режиссер вместе с художником-постановщиком Павлом Пархоменко. Целью было найти такие места, которые бы "вывернули" зрителей наизнанку. Необходимо было убедительно удивить.

Режиссер Игорь Волошин делится:

"Нам, конечно, помогала и калининградская кинокомиссия, при поддержке которой снимали сериал. Съемки полностью проходили в Калининграде. У нас есть, конечно, интро, так называемое введение — там события начинаются в Москве, поэтому в столице была одна смена. В Калининграде в общей сложности, с учетом подготовительного периода мы находились почти 2,5 месяца".

На подготовительном этапе, помимо детальной проработки сценария, много времени уделялось созданию визуального стиля сериала, однако трудностей все равно было много. "Часть локаций в итоге не совсем соответствовала тому, что написано в сценарии. Этот проект как алмаз, он уже обрабатывался на площадке. Мы были подчинены, так сказать, гению места. Написано, допустим, о встрече героев в лачуге — у нас это бункер. Т.е. мы чуть-чуть рихтовали сюжет под реалии съемочного процесса, пытаясь тем не менее следовать как можно ближе нити истории. Мысля как визионер, я старался представить на экране что-то новое, необыкновенное", — вспоминает Игорь Волошин.

Уже в трейлере можно заметить, какое большое внимание уделялось на съемках каждой детали. Маньяк, которого отчаянно ищут герои Линды Лапиньш и Александра Горбатова, – эстет: тело каждой жертвы, найденной на Куршской косе, было распорото от шеи до лобка, а в руку вложена белая лилия. Интересно, что сначала не планировалось показывать трупы девушек.

"Изначально их в сценарии не было, там была просто короткая сцена, в которой Ева (героиня Линды Лапиныш) смотрит на фотографии трех убитых девушек, которые она видит в папке, когда изучает старые дела. Самих сцен, в которых были бы представлены их трупы, не было. Мое режиссерское решение — эти сцены с трупами поставить. Мы нашли этих девушек, "убили" их, нанеся большое количество особого грима, и сняли. Попросили креативных продюсеров помочь, и они дали нам две дополнительные смены с микрогруппой. В итоге мы снимали без звука на маленькую камеру с коптера этих "жертв". Они в конечном счете стали визитной карточкой проекта. Хотя никто не думал, что так выйдет", – делится режиссер сериала Игорь Волошин.

Многие критики уже называют проект примером европейского сериала с российскими корнями. Посмотреть, как развиваются события в запутанном детективном триллере на Куршской косе уже можно в онлайн-кинотеатре KION: каждую неделю выходит две новые серии проекта.