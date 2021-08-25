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Сериалы
Принимает витамины для беременных: 47-летняя Голубкина сделала неожиданное признание

Принимает витамины для беременных: 47-летняя Голубкина сделала неожиданное признание

Мария Голубкина не боится появления сплетен.
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Недавно Мария Голубкина удивила поклонников. Звезда сериалов "Откровения" и "Ленинград" показала лицо после омоложения. Актриса прошла курс ухода клеточной косметикой и буквально расцвела. Судя по всему, знаменитость, которая всегда агитировала за естественное старение, решила включиться в борьбу с неизбежным увяданием.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Кроме того, Голубкина занялась своим здоровьем. Общаясь с журналистами на премьере сериала "Коса", Мария сообщила, что теперь принимает витамины для беременных. Артистка так укрепляет организм. "Мне молодые актрисы посоветовали", – отметила Голубкина.

Мария добавила также, что не будет переживать, если ее признание спровоцирует слухи о беременности. Наоборот, знаменитость только обрадуют громкие заголовки в СМИ. "На то и расчет!" – подчеркнула Мария Голубкина.

Отметим, 47-летней Марии Голубкиной есть двое детей от брака с телеведущим Николаем Фоменко – 23-летняя Анастасия и 18-летний Иван. Не исключено, что актриса скоро станет бабушкой. Наследница Марии, по слухам, уже нашла жениха. Анастасия встречается с англичанином, имя которого она пока что хранит в секрете. Девушка живет и учится в Лондоне.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 12:11 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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Катерина Шпица поразила внешним видом на премьере сериала "Коса"

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