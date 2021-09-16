41-летняя Бочкарева сообщила о скором пополнении: Хочу сама родить

Актрисе Наталье Бочкаревой не важен пол малыша.

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, по слухам, два года назад вышла замуж за возлюбленного, которого зовут Роман. 41-летняя актриса не любит говорить о личной жизни, однако в свежем интервью призналась, что, возможно, в будущем вновь узнает радость материнства. Артистка грезит пополнением в семье.

"Хочу и мальчиков, и девочек", – мечтательно улыбается знаменитость.

Бочкарева призналась, что у нее нет четкого плана на счет детей. Актриса предпочитает довериться судьбе в этом вопросе. Наталья считает, что малыши – это подарок небес. Отметим, у Бочкаревой есть сын и дочь от экс-мужа, адвоката Николая Борисова.

Рожать наследников используя новомодные методики звезда ситкома "Счастливы вместе" не собирается. Актриса призналась, что не замораживала свои яйцеклетки и делать этого не планирует. Знаменитость уверена, что сумеет забеременеть и выносить без какой-либо помощи. Наталья считает, что здесь решает природа.

"Пока есть возможность, хочу сама родить", – говорит Бочкарева.

Между тем женщин, решивших "законсервировать" яйцеклетки, Наталья Бочкарева не осуждает. Подобные методики, считает звезда ситкома, помогают дамам, которые думают о детях в перспективе, но на данном этапе к родительству по тем или иным причинам не готовы.

Как писали "Дни.ру", на днях певица Анна Семенович сообщила, что заморозила яйцеклетки. Вокалистка хочет стать мамой, но вторую половинку пока не встретила.