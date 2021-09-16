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Сериалы
41-летняя Бочкарева сообщила о скором пополнении: Хочу сама родить

41-летняя Бочкарева сообщила о скором пополнении: Хочу сама родить

Актрисе Наталье Бочкаревой не важен пол малыша.
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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, по слухам, два года назад вышла замуж за возлюбленного, которого зовут Роман. 41-летняя актриса не любит говорить о личной жизни, однако в свежем интервью призналась, что, возможно, в будущем вновь узнает радость материнства. Артистка грезит пополнением в семье.

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Скандально известная актриса ситкома "Счастливы вместе" Бочкарева сообщила полиции о беде

"Хочу и мальчиков, и девочек", – мечтательно улыбается знаменитость.

Бочкарева призналась, что у нее нет четкого плана на счет детей. Актриса предпочитает довериться судьбе в этом вопросе. Наталья считает, что малыши – это подарок небес. Отметим, у Бочкаревой есть сын и дочь от экс-мужа, адвоката Николая Борисова.

Рожать наследников используя новомодные методики звезда ситкома "Счастливы вместе" не собирается. Актриса призналась, что не замораживала свои яйцеклетки и делать этого не планирует. Знаменитость уверена, что сумеет забеременеть и выносить без какой-либо помощи. Наталья считает, что здесь решает природа.

"Пока есть возможность, хочу сама родить", – говорит Бочкарева.

Между тем женщин, решивших "законсервировать" яйцеклетки, Наталья Бочкарева не осуждает. Подобные методики, считает звезда ситкома, помогают дамам, которые думают о детях в перспективе, но на данном этапе к родительству по тем или иным причинам не готовы.

Как писали "Дни.ру", на днях певица Анна Семенович сообщила, что заморозила яйцеклетки. Вокалистка хочет стать мамой, но вторую половинку пока не встретила.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 18:23 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость858689
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Родит такого же торчка. Если, конечно, родит сказочница! Эти престарелые тетки вообще берегов не видят? Какой рожать на пятом десятке, да еще наркоша?! Уж климакс на подходе, а она все рожать собирается! Как смешно всю эту ахинею читать! Шапито!
Гость851287
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Может и родишь, если с наркотой завязала
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