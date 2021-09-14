"Я сделала это!": Семенович заморозила яйцеклетки

В Сети появилось личное видео Анны Семенович. Она рассказала о том, что заморозила яйцеклетки.

Некоторое время назад артистка заявила, что устала от вопросов о детях. Она отметила, что готова стать мамой, но пока надеется встретить того самого мужчину, который сможет стать хорошим отцом для них. При этом знаменитость призналась, что, если этого не случится, она не исключает того, что заведет малыша самостоятельно.

В одном из интервью Анна Семенович сообщила, что давно задумалась о заморозке яйцеклеток. В тот момент некоторым поклонникам такое решение показалось неожиданным и достаточно оригинальным, но певица объяснила свою позицию. Она подчеркнула, что хочет сама решать как и когда ей становится мамой, а не зависеть от возраста и общественного мнения.

Теперь в личном блоге знаменитости появилась новость о том, что обещание Анна сдержала. В "Инстаграме" она продемонстрировала видео-дневник, который сняла непосредственно в день прохождения процедуры. "Я сделала это!" – сказала счастливая звезда. Она сообщила, что, как и многие, сталкивалась с давлением социума, так как периодически выходит за рамки того, какой должна быть женщина.

"Ерунда и пережитки прошлого", – заявила Анна Семенович. Она отметила, что у каждого человека свои обстоятельства, а потому не стоит говорить кому и как стоит рожать детей. Артистка призналась, что делиться личным – непросто, но она решилась на подробности, чтобы поддержать и вдохновить других представительниц прекрасного пола.

