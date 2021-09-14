Полицейские обнародовали итоги поисков исчезнувшей звезды "Доктора Кто"

Актрису Таню Фиар нашли. Звезда сериала "Доктор Кто" исчезла 9 сентября. Пять дней о ее судьбе ничего не было известно.
Накануне, 13 сентября, полицейские Лос-Анджелеса установили местонахождение девушки. По данным стажей порядка, в день исчезновения Фиар вышла из дома без мобильного телефона и кошелька. Где находилась Таня, пока родственники и друзья сбивались с ног в поисках, – не сообщается.
Блюстители закона утверждают, что оповестили родственников о том, что звезда сериала "Доктор Кто" нашлась. Между тем двоюродная сестра актрисы, Кудзи Манянде, рассказала журналистам, что полицейские ни с кем из близких Тани не связывались. Радостную новость семья Фиар узнала из соцсетей.
Сейчас Таня Фиар находится в больнице. По данным твиттер-аккаунта FindTanyaFear, физически знаменитость не пострадала. Однако врачи в качестве меры предосторожности решили обследовать звезду "Доктора Кто".
Мать Фиар пытается связаться с наследницей. Родственникам еще не удалось увидеться с Таней. Родительница актрисы заявила, что не успокоится, пока лично не поговорит с дочкой. Отметим, в Сети исчезновение звезды "Доктора Кто" считают странным.
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