"Выдрала себе ресницы": Асмус не нашла помощи и лишилась красоты

Актриса Кристина Асмус опомнилась слишком поздно.

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус рассказала, на какие жертвы пошла ради новой роли. "Я выдрала себе ресницы!" – написала 33-летняя знаменитость в личном микроблоге.

На днях у Асмус была встреча с режиссером. Артистка пробовалась на роль следователя. Кристина чень хочет получить эту работу. По словам артистки, образ, который ей, возможно, предстоит играть, многогранен и драматичен.

Накануне проб знаменитость осознала, что ее внешний вид совершенно не соответствует персонажу – строгой женщине-следователю. Асмус решила в срочном порядке избавиться от искусственных ресниц, длинных накладных прядей и розового лака на ногтях. К сожалению, опомнилась Кристина слишком поздно – все студии красоты были уже закрыты. Помощи знаменитости ждать было неоткуда.

"И знаете, что я делала ночью перед встречей, когда не нашла после съемок работающий салон? Помимо того, что я чудом отыскала плотный бежевый лак для ногтей, который перекроет все это безобразие.. 💅🏻 Я выдергивала себе нарощенные ресницы. Некоторые со своими получалось 😳(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала звезда "Интернов".

Интересно, что на следующий после кастинга день Кристине Асмус пришлось искать специалистов, чтобы обратно приклеить ресницы и вернуть ногтям розовый цвет. Дело в том, что все эти атрибуты красоты Кристине нужны для проекта, в котором она уже снимается.