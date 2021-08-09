Как Орбакайте: звезда "Кухни" раскрыла подробности роскошных родов в Майами

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань раскрыла подробности своих родов в американской клинике. 5 августа 34-летняя актриса стала мамой во второй раз. Мужу, оператору Кириллу Зоткину, знаменитость родила сына, которому дали имя Нолан.
В личном микроблоге Горбань рассказала, что покинула медицинское учреждение уже на второй день после появления малыша на свет. Артистка могла еще немного задержаться в перинатальном центре, однако не увидела в этом смысла. Мария и крошечный Нолан чувствовали себя замечательно.
"А чего держать, если я рожала сама. Это с кесаревым, наверное, дольше", – поделилась звезда сериала "Кухня".
По словам Горбань, родила она легко. Ее приятно удивил сервис клиники и отношение медиков к пациентам. У Марии сложилось впечатление, что она побывала на роскошном курорте. "Мы лежали, смотрели сериалы, нас кормили", – поведала знаменитость. Пока артистка и ее супруг отдыхали, младенцем занимался персонал. Доктора пристально следили за крохой и его состоянием.
Мария и Кирилл выбрали партнерские роды. Муж не отходил от актрисы и в ответственный момент перерезал пуповину.
Добавим, клиника, в которой появился на свет второй ребенок звезды "Кухни" находится в Майами. В этом медицинском центре вокалистка Кристина Орбакайте рожала дочь.
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