Рак был слишком коварен: умерла актриса сериала "Клиника"

Скончалась актриса из США Марки Пост. Артистка известна благодаря популярному сериалу нулевых "Клиника". Знаменитость немного не дожила до 71-го дня рождения.
Без малого четыре года назад Пост поставили диагноз "онкология". Марки мужественно сражалась с недугом. Тяжелая болезнь не заставила актрису бросить работу. Звезда "Клиники" снималась до 2019-го. К сожалению, рак оказался слишком коварен. Организм артистки не выдержал.
Карьера Марки Пост началась в 1973 году. Ее кинодебют состоялся в сериале "Барнаби Джонс". Одной из последних работ американки стала теленовелла "Детки в порядке".
Отметим, ранее "Дни.ру" писали о другой звезде сериала "Клиника". Исполнитель главной роли в теленовелле Зак Брафф признался, что мечтает сделать предложение своей девушке, однако не может решиться.
Избранницей 46-летнего артиста является 25-летняя звезда фильма "Черная вдова" Флоренс Пью. Зак по уши влюблен в эффектную блондинку и уже познакомился с ее родителями. Друзья отмечают, что Брафф превратился в другого человека рядом с зазнобой. Некогда уверенный в себе убежденный холостяк робеет перед Флоренс и боится отказа.
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