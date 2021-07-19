Почему звезда сериала "Клиника" боится сделать предложение своей девушке

Зак Брафф встречается с актрисой фильма "Черная вдова".

46-летняя звезда сериала "Клиника" Зак Брафф – закоренелый холостяк. В списке его любовных побед актрисы Бонни Соммервиль, Мэнди Мур, Шири Эпплби и модель Тейлор Бэгли.

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Уже два года Зак Брафф встречается 25-летней актрисой Флоренс Пью – звездой фильма "Черная вдова". Актер "Клиники" хотел бы жениться на избраннице и планирует сделать ей предложение.

Отметим, что в свое время весть о романе Зака и Флоренс была очень болезненно воспринята поклонниками. Тогда актера буквально затравили за то, что он встречается с девушкой, которая годится ему в дочери. Пью всячески заступалась за избранника. Однажды актриса даже записала видеообращение, в котором заявила, что не позволит лить грязь на Браффа.

В одном из интервью Флоренс сказала, что у людей "свербит" от их отношений, потому что никто не ожидал, что они сойдутся. Пью отметила, что будет строить свою жизнь так, как ей хочется, а на мнение людей ей плевать.

Как утверждают друзья Зака Браффа, рядом с Флоренс Пью он стал другим человеком. Прежний "ленивый холостяк" и любитель женщин Зак бесследно исчез. Более того, актер впервые в своей жизни познакомился с родителями девушки, с которой встречается.

Звезда сериала "Клиника" готова сделать предложение избраннице, но пока не решается. Как стало известно американским СМИ, Зак Брафф очень боится, что любимая ему откажет. Актер дал себе время, чтобы удостовериться наверняка, что Пью ответит "да".