Польская актриса раскрыла некрасивые подробности жизни с Краско: Слушала, как кричит на любовницу

Артист Андрей Краско не был верен жене.

Польская актриса Мириам Александрович была второй женой звезды российского экрана Андрея Краско. Официально этот брак актера длился 26 лет, однако фактически Мириам и Андрей жили вместе чуть более года.

"Он дружил со мной, а я была в него влюблена", – сказала Александрович в свежем интервью.

Знаменитости поженились 14 сентября 1980 года, когда их общему ребенку Яну было уже пять месяцев. По словам Александрович, после свадьбы Краско продолжил общение с другими женщинами.

Однажды отец Андрея, народный артист России Иван Иванович Краско, сделал ему и его жене сюрприз – устроил романтическое путешествие. Супруги отправились в поездку, оставив ребенка бабушке – Кире Васильевне.

Краско решил позвонить матери, чтобы узнать, как она справляется с малышом. Выяснилось, что к Кире Васильевне наведалась незваная гостья – любовница Андрея приехала к его родительнице с деловым предложением. Женщина хотела, чтобы Мириам вернулась в Польшу, оставив ей Яна. Гостья отмечала, что Краско "измается" вдали от ребенка. Кира Васильевна была возмущена происходящим. Сильно разозлился и сам Андрей. Александрович слушала, стоя у телефонной будки, как актер кричит на любовницу.

Семейная жизнь Андрея и Мириам не складывалась. "Наша первая годовщина семейной жизни напоминала поминки", – поведала вторая жена артиста.

Александрович и Краско были действительно близкими людьми и лучшими друзьями, однако этого не хватило, чтобы прожить друг с другом всю жизнь. Артисты разъехались, но не развелись. Андрей активно участвовал в воспитании сына, всегда забирая его на каникулы. Развод Александрович и Краско оформили через 25 лет после расставания.

"Мы перестали быть мужем и женой за полгода до его смерти", – поведала Мириам Александрович. Напомним, Андрей Краско умер 4 июля 2006. Ему было 48 лет.