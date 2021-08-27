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Сериалы
Польская актриса раскрыла некрасивые подробности жизни с Краско: Слушала, как кричит на любовницу

Польская актриса раскрыла некрасивые подробности жизни с Краско: Слушала, как кричит на любовницу

Артист Андрей Краско не был верен жене.
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Польская актриса Мириам Александрович была второй женой звезды российского экрана Андрея Краско. Официально этот брак актера длился 26 лет, однако фактически Мириам и Андрей жили вместе чуть более года.

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Иван Иванович Краско актер

"Он дружил со мной, а я была в него влюблена", – сказала Александрович в свежем интервью.

Знаменитости поженились 14 сентября 1980 года, когда их общему ребенку Яну было уже пять месяцев. По словам Александрович, после свадьбы Краско продолжил общение с другими женщинами.

Однажды отец Андрея, народный артист России Иван Иванович Краско, сделал ему и его жене сюрприз – устроил романтическое путешествие. Супруги отправились в поездку, оставив ребенка бабушке – Кире Васильевне.

Краско решил позвонить матери, чтобы узнать, как она справляется с малышом. Выяснилось, что к Кире Васильевне наведалась незваная гостья – любовница Андрея приехала к его родительнице с деловым предложением. Женщина хотела, чтобы Мириам вернулась в Польшу, оставив ей Яна. Гостья отмечала, что Краско "измается" вдали от ребенка. Кира Васильевна была возмущена происходящим. Сильно разозлился и сам Андрей. Александрович слушала, стоя у телефонной будки, как актер кричит на любовницу.

Семейная жизнь Андрея и Мириам не складывалась. "Наша первая годовщина семейной жизни напоминала поминки", – поведала вторая жена артиста.

Александрович и Краско были действительно близкими людьми и лучшими друзьями, однако этого не хватило, чтобы прожить друг с другом всю жизнь. Артисты разъехались, но не развелись. Андрей активно участвовал в воспитании сына, всегда забирая его на каникулы. Развод Александрович и Краско оформили через 25 лет после расставания.

"Мы перестали быть мужем и женой за полгода до его смерти", – поведала Мириам Александрович. Напомним, Андрей Краско умер 4 июля 2006. Ему было 48 лет.

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Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 12:11 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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