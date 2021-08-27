Польская актриса раскрыла некрасивые подробности жизни с Краско: Слушала, как кричит на любовницу

Польская актриса Мириам Александрович была второй женой звезды российского экрана Андрея Краско. Официально этот брак актера длился 26 лет, однако фактически Мириам и Андрей жили вместе чуть более года.
"Он дружил со мной, а я была в него влюблена", – сказала Александрович в свежем интервью.
Знаменитости поженились 14 сентября 1980 года, когда их общему ребенку Яну было уже пять месяцев. По словам Александрович, после свадьбы Краско продолжил общение с другими женщинами.
Однажды отец Андрея, народный артист России Иван Иванович Краско, сделал ему и его жене сюрприз – устроил романтическое путешествие. Супруги отправились в поездку, оставив ребенка бабушке – Кире Васильевне.
Краско решил позвонить матери, чтобы узнать, как она справляется с малышом. Выяснилось, что к Кире Васильевне наведалась незваная гостья – любовница Андрея приехала к его родительнице с деловым предложением. Женщина хотела, чтобы Мириам вернулась в Польшу, оставив ей Яна. Гостья отмечала, что Краско "измается" вдали от ребенка. Кира Васильевна была возмущена происходящим. Сильно разозлился и сам Андрей. Александрович слушала, стоя у телефонной будки, как актер кричит на любовницу.
Семейная жизнь Андрея и Мириам не складывалась. "Наша первая годовщина семейной жизни напоминала поминки", – поведала вторая жена артиста.
Александрович и Краско были действительно близкими людьми и лучшими друзьями, однако этого не хватило, чтобы прожить друг с другом всю жизнь. Артисты разъехались, но не развелись. Андрей активно участвовал в воспитании сына, всегда забирая его на каникулы. Развод Александрович и Краско оформили через 25 лет после расставания.
"Мы перестали быть мужем и женой за полгода до его смерти", – поведала Мириам Александрович. Напомним, Андрей Краско умер 4 июля 2006. Ему было 48 лет.
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