90-летний Краско назвал неожиданную причину смерти знаменитого сына: Его использовали

90-летний актер Иван Краско 15 лет назад потерял сына – звезду сериалов "Грозовые ворота", "Диверсант", "Гибель Империи" и других. Андрей Краско скончался в возрасте 48 лет.
4 июля Иван Иванович будет поминать Андрея. Актер очень тоскует по отпрыску.
"Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки", – назвал неожиданную причину гибели отпрыска Краско.
90-летний артист уверен, что Андрею катастрофически не везло в личной жизни. С женщинами, которые искренне его любили, он почему-то расставался, а остальные барышни его использовали.
Актриса Нина Усатова согласна с Иваном Краско. Звезда фильма "Холодное лето пятьдесят третьего…" вторит актеру, дескать, фундамент счастья любого мужчины – это забота любящей женщины. Артистка не может поверить, что с момента кончины Андрея Краско прошло уже 15 лет. "Нам всем его не хватает", – сказала она.
Напомним, Андрей Краско умер 4 июля 2006 года от инфаркта миокарда. Ходят слухи, что приступ у звезды кино случился на фоне злоупотребления алкоголем. Долгое время в смерти актера винили врачей. Очевидцы утверждали, что медики приехали слишком поздно. Ивану Краско предлагали судиться с сотрудниками скорой, но артист отказался. "Давайте будем честными. Андрей сам себя подготовил к уходу", – отмечал Иван Иванович в одном из интервью. По его словам, друзья видели и знали, что Андрей постепенно скатывается на дно, но продолжали "бухать" с ним.
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