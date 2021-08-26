"Ей было 17 лет, когда она родила": женившийся на школьнице актер рассказал о крахе своего брака

54-летний Эдуард Флеров рассказал, почему распался его брак. Актер сериалов "Меч", "Бессонница", "Возвращение домой" отправился в ЗАГС очень рано. 19-летний Эдуард был вынужден жениться, потому что его возлюбленная Ася, которая училась в тот момент в девятом классе, забеременела.
"Понятно, что в то время не было продуманным серьезным шагом. Асе вообще было 17 лет, когда она родила", – сказал Флеров в свежем интервью.
Актер сериала "Меч" признался, что мужа и отца из него тогда не вышло. Флеров не интересовался ребенком и супругой. Собственного угла у молодых родителей не было, поэтому Ася проживала со своими родителями, а Эдуард – со своими.
После появления сына Эдуард Флеров отправился в Санкт-Петербург поступать в университет. Артист говорил жене, что заберет ее и ребенка в северную столицу, когда обустроится, однако обещания своего не выполнил. В городе на Неве он попал в плохую компанию и стал зависим от наркотиков.
С Асей Эдуард развелся. По словам Флерова, ему хотелось свободы. Позднее актеру пришлось обращаться за помощью к брошенной зазнобе. У артиста появились огромные долги, а бывшая жена, которая к тому моменту сделала успешную карьеру, помогла ему материально. Из долговой каббалы Эдуарда Флерова вытащили родители. Они обменяли свое жилье на меньшую по площади квартиру, а разницу в стоимости отдали Эдуарду.
Ранее Эдуард Флеров рассказал, как боролся с пагубным пристрастием. По словам актера, он заразился гепатитом через иглу.
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