"Ей было 17 лет, когда она родила": женившийся на школьнице актер рассказал о крахе своего брака

Артист хотел свободы, поэтому оставил супругу и маленького сына.

54-летний Эдуард Флеров рассказал, почему распался его брак. Актер сериалов "Меч", "Бессонница", "Возвращение домой" отправился в ЗАГС очень рано. 19-летний Эдуард был вынужден жениться, потому что его возлюбленная Ася, которая училась в тот момент в девятом классе, забеременела.

"Понятно, что в то время не было продуманным серьезным шагом. Асе вообще было 17 лет, когда она родила", – сказал Флеров в свежем интервью.

Актер сериала "Меч" признался, что мужа и отца из него тогда не вышло. Флеров не интересовался ребенком и супругой. Собственного угла у молодых родителей не было, поэтому Ася проживала со своими родителями, а Эдуард – со своими.

После появления сына Эдуард Флеров отправился в Санкт-Петербург поступать в университет. Артист говорил жене, что заберет ее и ребенка в северную столицу, когда обустроится, однако обещания своего не выполнил. В городе на Неве он попал в плохую компанию и стал зависим от наркотиков.

С Асей Эдуард развелся. По словам Флерова, ему хотелось свободы. Позднее актеру пришлось обращаться за помощью к брошенной зазнобе. У артиста появились огромные долги, а бывшая жена, которая к тому моменту сделала успешную карьеру, помогла ему материально. Из долговой каббалы Эдуарда Флерова вытащили родители. Они обменяли свое жилье на меньшую по площади квартиру, а разницу в стоимости отдали Эдуарду.

Ранее Эдуард Флеров рассказал, как боролся с пагубным пристрастием. По словам актера, он заразился гепатитом через иглу.