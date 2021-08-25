Звезда сериалов Netflix рассказала о самочувствии после смены пола: Тестостерон покидает мое тело

Звезда картин Netflix раскрыла подробности превращения из парня в девушку.



Несколько недель назад звезда сериала "13 причин, почему" шокировала поклонников. 29-летний актер Томми Дорфман завил, что вот уже год идентифицирует себя как женщина. Актер попросил общаться к нему как к даме и сообщил, что уже начал трансгендерный переход. Добавим, имя и фамилию знаменитость менять отказалась.

В свежем интервью теперь уже актриса Томми Дорфман рассказала, как изменилась ее жизнь после каминг-аута и превращения в транс-женщину. Знаменитость призналась, что с детства ощущала себя девочкой и хотела носить женские наряды. Дорфман не подозревала, что ее переход случится так быстро. Томми поддерживают другие представители транс-движения.

Томми Дорфман принимает гормоны. Звезда сериалов Netflix отметила, что из-за эстрогена ее настроение на высоте, ночью она хорошо спит, а днем очень активна.

"Когда тестостерон покидает мое тело, я чувствую себя намного лучше. Я наполняюсь энергией. Я чувствую то, что, по моему мнению, всегда должна была чувствовать", – отмечает Томми.

Дорфман подчеркнула, что до перехода не была счастлива. Более того, ранее актрису посещали мысли о суициде.

"Я провела 28 лет своей жизни в депрессивном состоянии, борясь с алкоголизмом и зависимостью от запрещенных веществ", – сказала знаменитость.

Трансгендерный переход Томми Дорфман сравнила с половым созреванием во взрослом возрасте. "Это болезненно и эмоционально неустойчиво", – рассуждает актриса.