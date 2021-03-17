"Тщедушный мужчинка получился": звезда популярного сериала отрезала грудь

Звезда сериала "Академия Амбрелла" и фильмов "Люди Икс", "Начало" и "Джуно" удалила грудь. Ранее Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. С тех пор знаменитость зовут Эллиот Пейдж.

В свежем интервью Пейдж признался, что вспоминает подростковые годы и период полового созревания с содроганием. По словам Эллиота, он прошел через ад. Удаление молочных желез помогло звезде сериала "Академия Амбрелла" почувствовать себя комфортно в собственном теле. Отрезав грудь, артист начал "узнавать себя в отражении зеркала".

Эллиот Пейдж поведал также, что уже в девять лет чувствовал себя мальчиком. Быть девочкой он не хотел. Даже возможность сделать короткую стрижку радовала будущую звезду. "А когда можно будет сменить пол?" – спрашивал маленький Пейдж родительницу. Отметим, мать во всем поддерживает звезду сериала "Академия Амбрелла". Женщина гордится сыном, которого совсем недавно называла доченькой.

Отметим, что Эллиот Пейдж в скором времени окажется на обложке свежего выпуска журнала Time. Актер станет первым мужчиной-трансгендером, фото которого украсит печатный вариант издания.

Отметим, что в России, судя по реакции пользователей Сети, признания Эллиота Пейджа встречают мало понимания. "А девкой был бы краше", – цитируют Кутузова из фильма "Гусарская баллада" комментаторы в Интернете.

"Вышло прям неплохо. Посмотрим че там дальше будет с ним (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "М-да 🤦не пожалела бы потом", "Тщедушный мужчинка получился😏не мужик....", "Отлично выглядит, кстати. Идет ему. Если комфортно так – почему нет?" – рассуждают пользователи Сети.