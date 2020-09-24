Звезда сериала "Интерны" побила худосочного Александра Петрова

О фильме "Стрельцов" заговорили еще в минувшем, 2019 году. После выхода трейлера картины в Сети разгорелась дискуссия. Поклонники футболиста, не понимали, почему на роль их кумира выбрали худосочного Александра Петрова. Знающие люди отмечали, что реальный Эдуард Стрельцов был высок, крепок и являлся "парнем с рабочей окраины".
По мнению пользователей Сети, главную роль можно было отдать более подходящему по фактуре артисту. К счастью, в нашем кинематографе атлетически сложенных звезд пруд пруди.
Поклонники футбола с удовольствием отдали бы роль Эдуарда Стрельцова актеру Александру Ильину. Многие знают его как Семена Лобанова из сериала "Интерны". В негласном соревновании за сердца зрителей Ильин с легкостью побил Петрова. Артист, по мнению аудитории, отлично играет в футбол и имеет "пролетарскую" внешность.
Зрители также предлагали кандидатуру Владимира Яглыча. Актера уже видели в картинах со спортивной тематикой. Яглыч снимался в сериале "Молодежка", в фильмах "Дикая лига" и "Воин". Кроме того, роль Эдуарда Стрельцова интернет-общественность могла бы доверить Алексею Чадову, Владимиру Епифанцеву, Евгению Ткачуку, Сергею Горобченко.
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