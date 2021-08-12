"Было непросто": звезда сериала "Гадалка" рассказала о съемках на последнем месяце беременности

Екатерина Олькина рассказала, какие трудности ей пришлось испытать на съемках сериала.

На Первом канале вышел уже второй сезон популярного сериала "Гадалка". Олькина, сыгравшая главную героиню, не только актриса, есть у нее и другая, еще более важная роль – роль мамы. Оказалось, что на съемках проекта Екатерине Олькиной пришлось активно совмещать эти разные роли и подчас женщине приходилось очень сложно.

Во время съемок первого сезона актриса была кормящей мамой, а второй сезон и вовсе застал артистку беременной. Олькиной пришлось сниматься на самых поздних сроках. Вспоминая то время, она не стала жаловаться, но отметила:

"Было непросто".

По сравнению со вторыми съемками на поздних сроках первый сезон дался актрисе легче, хотя отрываться от малыша на целый день ради работы для любой молодой матери – настоящий подвиг. В беседе с "КП" Олькина рассказала, что делала все это ради детей. Актриса уверена, что дети довольны, когда их мама счастлива от того, что может самореализовываться не только дома, но и на работе. В таком случае дети реже видят маму, но все равно получают от нее качественно другое внимание, ведь важно не количество.

Сейчас у Олькиной два сына: полуторогодовалый Мирон и пятилетний Митя. Даже младший сын актрисы уже "бывалый киношник" – брать его с собой на съемки Екатерина начала, когда малышу было еще только 3,5 месяца. Актриса отметила, что ей нравится то, что она делает. Олькина считает, что ей не приходилось идти ни на какие серьезные жертвы ради работы, и надеется, что и впредь не придется.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Екатерина Олькина шокирована решением Первого канала.