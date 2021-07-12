Развод, проблемы со здоровьем и внебрачный сын: как сложилась жизнь звезды сериала "Солдаты"

Наталья Гудкова столкнулась с трудностями на пути к успеху.

Актриса Наталья Гудкова родом из Нижнего Новгорода. У звезды сериалов "Акушерка", "Солдаты" и "Доярка из Хацапетовки" есть брат-двойняшка – Иван Гудков, сделавший успешную карьеру в кино. Он оператор–постановщик.

Наталья Гудкова окончила Школу-студию МХАТ в 2000 году. Ее кинодебют состоялся через три года после получения диплома. Всего в творческой копилке 43-летней Гудковой без малого 60 картин.

Личная жизнь

Артистка пошла под венец в год окончания вуза. В мужья Наталья Гудкова выбрала однокурсника Дениса Манохина. Пара почти сразу обзавелась малышом. Сына чета назвала Николаем.

Супружество оказалось для молодых людей тяжким испытанием. Наталье и ее сыну пришлось жить у родителей мужа. Денис брался за любую работу, чтобы прокормить семью. Манохин трудился даже на стройке. Этот брак звезды сериала "Солдаты" просуществовал всего пять лет. После развода Денис перебрался в США. Николай, которому уже 21 год, поддерживает отношения с папой.

Наталье Гудковой приписывали роман с режиссером ленты "Солдаты" Сергеем Арлановым. Об интрижке знаменитостей заговорили после их совместной работы в сериале.

В 2010 году актриса родила мальчика, которого назвала Владимиром. Второй ребенок звезды появился вне брака. Гудкова личность отца маленького Вовы тщательно скрывает. СМИ удалось выяснить, что у мужчины есть семья и уходить от жены он не собирается. Более того, таинственный папа не считает Владимира своим ребенком.

Звезда сериала "Солдаты" надеется, что когда-нибудь ее младший сын обретет отца. Наталья Гудкова не будет препятствовать общению мальчика с родителем. "С папой Вовы ситуация сложная, мы оба в ней виноваты", – сказала актриса отечественных теленовелл в одном из интервью.

Проблемы со здоровьем

В 2005 году из-за перегрузок на съемках у Натальи Гудковой обострились проблемы с позвоночником. Медики диагностировали у звезды грыжу между позвонками. Актриса перенесла сложную операцию.

Хирургического вмешательства пришлось ждать шесть месяцев. Это время Наталья вспоминает с ужасом. От боли женщина не могла передвигаться. Артистка постоянно принимала сильнейшие обезболивающие.

Попав в трудную ситуацию Гудкова обнаружила, что не нужна никому, кроме родственников. Наталья много молилась. Актриса уверена, что именно вера в Бога поставила ее на ноги.

Наталья Гудкова сегодня

Актриса продолжает активно работать. В марте состоялась премьера теленовеллы "Акушерка. Счастье на заказ", в которой Наталья сыграла одну из главных ролей. Гудкова сосредоточена на воспитании 11-летнего Вовы. Актриса ведет аккаунт в "Инстаграм", где рассказывает об успехах отпрыска и общается с поклонниками.