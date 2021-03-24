"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой

Звезда сериала "Акушерка" отправилась в подмосковный санаторий. Компанию Ирине Пеговой составила сестра.

Актриса вырвалась из шумной столицы всего на три дня. Знаменитость и ее родственница отдыхают под присмотром врачей и медсестер. По словам Ирины Пеговой, персонал санатория не спускает с них глаз.

Звезда сериала "Акушерка" рада, что на территории учреждения оказался фитнес-клуб. Артистка тщательно следит за фигурой и старается не пропускать тренировки. Во время участия в шоу "Ледниковый период" Ирина Пегова сбросила десять килограммов. Новоприобретенные формы очень радуют знаменитость и ей совсем не хотелось бы их потерять.

В санатории Пегова решила попробовать сокотерапию – определенное время артистке нельзя употреблять ничего, кроме фруктовых и овощных соков. Это диета помогает организму очиститься естественным способом.

"Я ушла в запой!" – заявила Ирина в "Сторис" личного "Инстаграм", показав стакан с зеленой жижей. Актриса сообщила, что ей приготовили коктейль из моркови, огурца и сельдерея. Сестра Пеговой, в свою очередь, заказала низкокалорийный салат с руколой.

Отметим, что в декабре 2020 года Ирина Пегова и ее 14-летняя дочь Татьяна оздоравливались в специализированной клинике. Актриса хвасталась, что в центре она не только избавляется он ненужных килограммов, но и перезагружается эмоционально.