Уже второй: звезда сериала "Рассказ служанки" заявила о прибавлении в семье

Ивонн Страховски появилась на премьере нового фильма "Война Будущего" в светлом облегающем платье. Всем стало ясно: скоро поклонников "Рассказа служанки" ждет прекрасная новость.

Белоснежный костюм подчеркнул округлившийся живот актрисы. Долгое время она выкладывала старые фотографии и максимально старалась отвести от себя внимание общественности. Видимо, подобный костюм был подобран именно для того, чтобы вопросов ни у кого не осталось.

Знаменитость нередко общается с поклонниками в своем популярном личном блоге в "Инстаграме". Она делится с подписчиками различными деталями своей карьеры, а вот о личном предпочитает молчать. Известно, что четыре года назад звезда "Рассказа служанки" вышла замуж за своего возлюбленного Тима Лоудена. Пара была вместе около шести лет. Достаточно быстро у них появился первенец.

Теперь оказалось, что скоро у маленького Уильяма появится братик или сестричка. В Сети активно обсуждают пол ребенка. Многие пользователи, по каким-то причинам, склоняются к тому, что у Ивонн появится сын. Однако родители пока не говорят ни о половой принадлежности малыша, ни о сроках.

Напомним, артистка является счастливой матерью, а вот ее героиня в "Рассказе служанки" детей напротив иметь не может. Именно поэтому она решает забрать себе ребенка горничной. Сама Страховски много раз говорила, что ее героиня не вызывает у нее самой уважения и сочувствия.

