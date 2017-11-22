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Культура

Шесть книг по сериалам и кино

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Самые яркие кинопремьеры этой осени: экранизация известнейшего романа Агаты Кристи, скандальная картина Алексея Учителя – "Матильда", начало нового сериала "Хождение по Мукам" на НТВ. Все это можно не только смотреть, но и читать. Dni.ru совместно с Book2 представляют подборку книг, которые продлят удовольствие от просмотра и раскроют новые, еще неизвестные детали.
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Агата Кристи "Убийство в Восточном экспрессе"

Находившийся в Стамбуле великий сыщик Эркюль Пуаро возвращается в Англию на знаменитом "Восточном экспрессе", в котором вместе с ним едут, кажется, представители всех возможных национальностей. Один из пассажиров, неприятный американец по фамилии Рэтчетт, предлагает Пуаро стать своим телохранителем, поскольку считает, что его должны убить. Знаменитый бельгиец отмахивается от этой абсурдной просьбы. А на следующий день американца находят мертвым в своем купе, причем двери закрыты, а окно открыто. Пуаро немедленно берется за расследование – и выясняет, что купе полно всевозможных улик, указывающих… практически на всех пассажиров "Восточного экспресса". Вдобавок поезд наглухо застревает в снежных заносах в безлюдном месте. Пуаро необходимо найти убийцу до того, как экспресс продолжит свой путь…

Наталья Павлищева "Матильда"

Роман, являющийся беллетризацией скандального фильма Алексея Учителя, рассказывает о запретной страсти, само зарождение которой ставит под удар слишком многое. Последний император и балерина, принесшая славу русскому балету. Любовь, которой нет ни объяснения, ни оправдания. Запретная, и от того еще более притягательная и головокружительная. Но если эти отношения станут более серьезными, под ударом может оказаться судьба целой страны.

Игорь Яснов "Мажор 2"

У Игоря Соколовского в жизни одна цель – найти убийцу своих родителей и отомстить. Но ни гибель отца, ни узнанный в лицо враг не приблизили его к разгадке тайны смерти его матери. Первая попытка не удалась, и кажется, жизнь окончена. Соколовский пошел ва-банк, рискнул всем ради главного и… проиграл. Холодные стены тюремной камеры и долгие годы заключения – вот что ждет его.

Чарльз Мартин "Между нами Горы"

В окруженном горами аэропорте Солт-Лейк-Сити отменены все рейсы из-за непогоды. Двое случайных знакомых, Бен Пейн и Эшли Нокс, решают лететь на маленьком частном самолете. Эшли опаздывает на собственную свадьбу, а хирург Бен – на важную операцию. К несчастью, самолет терпит крушение в горах. Пилот погибает, и два мало знакомых пассажира остаются наедине друг с другом среди заснеженных вершин. Чтобы спастись, им придется совершить невозможное…

Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"

В дивном новом мире женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж. Им оставлена лишь одна функция.

Алексей Толстой "Хождение по мукам"

Знаменитая трилогия Алексея Толстого "Хождение по мукам" – увлекательное повествование о судьбах двух сестер Кати и Даши Булавиных на фоне масштабных исторических событий: во времена Первой мировой войны, двух революций, Гражданской войны. По словам самого автора, "Хождение по мукам" – хождение совести самого автора по страданиям, надеждам, восторгам и падениям, унынию, взлетам – ощущение целой огромной эпохи."

22 ноября 2017, 13:53

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