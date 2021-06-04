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Сериалы
Брат объяснил исчезновение звезды сериала "Богатые тоже плачут" Вероники Кастро: Состояние ужасное

Брат объяснил исчезновение звезды сериала "Богатые тоже плачут" Вероники Кастро: Состояние ужасное

Мексиканская актриса Вероника Кастро временно ушла в тень.
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Звезда сериалов "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в свежем интервью сообщил брат актрисы, продюсер Хосе Кастро.

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68-летняя знаменитость исчезла с экранов из-за серьезных проблем с позвоночником. Хосе хотел бы снимать Веронику в своих проектах, но на данном этапе она не может работать, так как находится в ужасном состоянии.

По словам Кастро, боли в спине у его сестры начались еще в 2004 году после опасных съемок со слоном. Артистка сидела верхом, когда животное, испугавшись, начало кружиться. Вероника приложила много усилий, чтобы не рухнуть вниз, заработав в итоге серьезный недуг.

Кроме того, звезда сериала "Богатые тоже плачут" не смогла смириться со смертью матери, доньи Сокорро. Горе отразилось на здоровье Вероники не лучшим образом. У Кастро периодически воспаляются суставы, есть проблемы с желчным пузырем.

Отношения с сыном Кристианом актриса наладить также не сумела. Отпрыск время от времени треплет нервы знаменитости.

Звезда мыльных опер, несмотря на букет болезней, не теряет присутствия духа. Вероника Кастро много времени уделяет внучке Рафаэле. Родственники надеются, что звезда "Дикой Розы" скоро вернется к работе.

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Фото: Martin Gonzalez/ The Photo Access/ www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 17:36 Источник: caras.perfil.com ✓ Надежный источник
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