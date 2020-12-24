68-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут" изменила внешность после лесбийского секс-скандала

Звезда сериалов "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут" преобразилась к новогодним праздникам. 68-летняя Вероника Кастро предстала в новом образе.

Звезда мексиканских мелодрам 80-х в очередной раз усовершенствовала собственную внешность. Вероника Кастро осветлила волосы и увеличила губы. Актриса сериала "Богатые тоже плачут" похвасталась новым образом в личном микроблоге.

Поклонники Кастро мигом отреагировали на перемены. Светлый оттенок волос, по мнению пользователей Сети, очень идет знаменитости, а вот огромные накачанные губы совсем ей не к лицу. Дескать, артистка уже сама на себя не похожа.

Отметим, что в погоне за красотой и молодостью звезда теленовеллы "Богатые тоже плачут" превращается в жертву пластических хирургов и косметологов. Многие фанаты уверены, что Веронике не стоило злоупотреблять омолаживающими процедурами. Без манипуляций актриса может и выглядела бы старше, зато имела бы естественный вид.

Отметим, что Вероника Кастро давно не снимается в кино. У актрисы собственный бизнес, также ранее она занимала серьезные должности на телевидении. Знаменитость управляет салонами красоты, магазинами и выпускает именную линию косметики. Отметим, что у звезды теленовелл есть степень по юриспруденции. Иногда Вероника появляется на театральной сцене.

Отметим, что с кино и сериалами Кастро навсегда завязала после секс-скандала в 2019 году. Тогда актриса Иоланда Андраде заявила, что была женой звезды 80-х. Якобы она и Вероника поженились в Амстердаме. Слухи о лесбийской свадьбе отразились на репутации Кастро.