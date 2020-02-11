"Я сильно страдаю": сын доводит измотанную лесбийским скандалом звезду сериала "Богатые тоже плачут"

Звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза" Вероника Кастро пожаловалась на сына. Мексиканская актриса, которая только оправилась от секс-скандала, вынуждена мириться с выходками взрослого наследника.

Звезда теленовелл никогда официально не состояла в браке, двое ее детей родились от любовников. Первенец артистки, Кристиан, появился на свет в 1974 году, второй сын, Мишель, в 1984-м.

Со старшим наследником Кристианом, который является молодежным кумиром в Латинской Америке и США, у знаменитости отношения не складываются. Сын изводит ее скандалами. У отпрыска, по словам Кастро, ужасный характер.

"Я сильно страдаю из-за этого. После очередной ссоры всегда спрашиваю, почему он так себя ведет? Но Кристиан ничего не отвечает. Думаю, он пошел характером в своего отца. Я тоже немного сумасшедшая, но не настолько", - призналась звезда сериала "Богатые тоже плачут".

Кристиан был трижды женат, но построить крепкие отношения так и не смог. Сейчас он пытается заботиться о 67-летней матери. К сожалению, общаться с родительницей не повышая голос у него получается редко. Артист быстро теряет терпение.

Младший сын Вероники Кастро, Мишель, работает режиссером и продюсером. Мужчина обладает не таким взрывным темпераментом, как его знаменитый брат, поэтому с мамой ему ладить очень легко.

Звезда мексиканских сериалов считает сыновей главной наградой. Именно благодаря детям Вероника смогла пройти через кошмар, в который превратилась ее жизнь после секс-скандала. Тогда актриса Иоланда Андраде заявила, что сочеталась браком с Вероникой Кастро. Дескать, их свадьба состоялась Амстердаме. Есть версия, что именно из-за слухов о нетрадиционной любви звезда сериала "Богатые тоже плачут" в 2019 году объявила об окончании кинокарьеры. Вероника не отрицает, что повышенное внимание прессы к ее личной жизни стало причиной ее ухода с экрана.

"Тогда моя мама очень сильно заболела, и я поняла, что должна все бросить и заняться тем, что действительно важно. Конечно, и всякие слухи меня раздражали, но здесь было, скорее, сразу несколько причин", – сказала Вероника Кастро ютуб-каналу Latinus_us.