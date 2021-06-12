Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку

Близкие артиста рассказала всю подноготную жизни его нынешний семьи.

Жена Марка Горонка, близкого друга Леонова-Гладышева, детально рассказала о жизни артиста. Уже несколько лет подряд Евгений устраняет последствия серьезной травмы, которую получил по непонятным причинам в Санкт-Петербурге. Коллеги и фонды всячески помогали актеру, однако, вылечиться до конца так и не удалось.

Марк Горонок сильно переживает за здоровье Леонова-Гладышева. Несколько месяцев он пытается увидеться с другом, но его жена Елена оберегает тяжело больного супруга и не принимает помощь. Недавно старым друзьям все-таки удалось встретиться. Это произошло возле дома Евгения в машине. Марк Горонок отметил, что Леонов-Гладышев достаточно плохо разговаривает, но при это бодро ходит.

"Жена его, конечно, молодец, предоставила ему такую реабилитацию, но, как мне кажется, еще необходима помощь. Для этого мы и хотели приехать к нему, навестить его. Но, к сожалению, жена его почему-то против общения, против какой-то помощи, очень его оберегает, очень сложно дозвониться", – признался Марк Горонок.

Также судьбой актера обеспокоена Анна Горонок. Ни раз она предлагала семье помощь как финансовую, так и психологическую. Но Елена всячески отвергала поддержку.

"Мы предлагали ей сняться в программе, сделать не шоу, а программу-крик души, просто огласить, что у людей проблема, и, если есть возможность, им помочь, реквизиты показать. Она сразу сказала – никаких программ… Она настроена очень негативно к тому, чтобы эту проблему как-то озвучивали", – заявила Анна.