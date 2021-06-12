Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Суббота
12 июня
Лента новостей
17:04
Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина рассказала о тяжелой реабилитации
16:51
Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак
16:47
Елизавета II схватила меч на приеме для лидеров государств
16:44
Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день
16:30
Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку
16:04
Эксперт Акопов раскрыл смысл разговора Байдена с Зеленским: Тактическая победа
15:56
Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса
15:45
Боярский поставил на кон главную ценность
15:31
Наталья Орейро в кокошнике обратилась к россиянам в важный день
14:58
Работники "Норникеля" поздравили жителей страны с Днем России
14:52
Путин поздравил граждан с Днем России
13:45
"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной
13:43
Почему Путин согласился на встречу с Байденом? Отвечает Песков
13:26
Вид 76-летней Вертинской потряс народ: Как такое возможно?
13:16
"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса
13:07
"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены
12:58
Политолог Скачко сравнил Украину со странами Африки
12:45
"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру
12:34
В России умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту
12:21
Казанова шокировала откровениями о бурной молодости
12:06
Гонимая из МХАТа Бузова сцепилась с озлобленным Пригожиным: Кто кого?
12:04
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
12:03
Муцениеце пристрастилась к пиву после громкого развода
11:55
Изгнанная из семьи Максакова взмолилась о пощаде: Меня выживают
11:29
Заявлено о серьезных проблемах у Собчак после скандальной выходки: Подписала себе приговор
11:24
Исчезнувшего сына Моргунова обнаружили в могиле матери
11:19
"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях
11:11
Американский журналист задал неудобный вопрос Путину после громких слов Байдена
10:55
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
10:47
Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену
10:39
Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов
08:00
В Сети всплыло фото кричащего от счастья Задорнова с молодой красоткой
04:01
Нищие актеры в гневе из-за баснословного гонорара выскочки Бузовой: Дискриминация
02:03
"Перестань": дети Кейт Миддлтон замучились от увлечения герцогини
00:03
"Уровень нетерпимости зашкаливает": плюющей на соседей Гвердцители поставили диагноз
22:08
Эксперт Муратов: Зеленский втоптал себя в политическую грязь
22:03
52-летняя Варум призналась в серьезной зависимости
21:31
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
21:21
В Москве погибла уроженка Казахстана
20:57
"Пропивала все, что нажито": алкогольный угар довел певицу Славу до края пропасти
20:42
Украинские диверсанты убили пять ополченцев ЛНР
20:16
Давшей петуха перед публикой Бузовой поставили неутешительный диагноз: Психоз
19:43
По стопам Дзюбы: интимные кадры известной телеведущей слили в Сеть
19:37
Увидеть Бузову и умереть: за возможность посмотреть на артистку заломили космическую цену
19:34
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
19:06
На дороге в Москве провалился грунт
18:51
Очередной конфуз: Байден заблудился на саммите G7
18:44
Рыдающая звезда фильмов для взрослых Беркова с кровотечением записала видео
18:30
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты рока"
18:17
Кризис в "Короне": на роль мятежного принца Гарри не могут найти рыжего актера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
В предвкушении позора: первые кадры со спектакля с Бузовой шокировали народ
Оскорбленная Бузова отказалась от общения с известным ведущим: Поставила ультиматум
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку

Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку

Близкие артиста рассказала всю подноготную жизни его нынешний семьи.
прочитано 131 раз

Жена Марка Горонка, близкого друга Леонова-Гладышева, детально рассказала о жизни артиста. Уже несколько лет подряд Евгений устраняет последствия серьезной травмы, которую получил по непонятным причинам в Санкт-Петербурге. Коллеги и фонды всячески помогали актеру, однако, вылечиться до конца так и не удалось.

ПО ТЕМЕ

Звезда "Убойной силы" в коме после нападения

Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын

Марк Горонок сильно переживает за здоровье Леонова-Гладышева. Несколько месяцев он пытается увидеться с другом, но его жена Елена оберегает тяжело больного супруга и не принимает помощь. Недавно старым друзьям все-таки удалось встретиться. Это произошло возле дома Евгения в машине. Марк Горонок отметил, что Леонов-Гладышев достаточно плохо разговаривает, но при это бодро ходит.

"Жена его, конечно, молодец, предоставила ему такую реабилитацию, но, как мне кажется, еще необходима помощь. Для этого мы и хотели приехать к нему, навестить его. Но, к сожалению, жена его почему-то против общения, против какой-то помощи, очень его оберегает, очень сложно дозвониться", – признался Марк Горонок.

Также судьбой актера обеспокоена Анна Горонок. Ни раз она предлагала семье помощь как финансовую, так и психологическую. Но Елена всячески отвергала поддержку.

"Мы предлагали ей сняться в программе, сделать не шоу, а программу-крик души, просто огласить, что у людей проблема, и, если есть возможность, им помочь, реквизиты показать. Она сразу сказала – никаких программ… Она настроена очень негативно к тому, чтобы эту проблему как-то озвучивали", – заявила Анна.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Евгений Леонов-Гладышев. Кадр из "Слово женщине" (2009-2010)
Автор: 12 июня 2021, 16:30 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь

Увиденное сравнили с премией "Муз-ТВ"
Шоу-бизнес

Ставший отцом Маликов сбежал из России с молодой любовницей

Мужчина счастлив
Шоу-бизнес

"Мой любимый малыш": Барановская представила миру новорожденного

Телеведущая поделилась радостью
Шоу-бизнес

По стопам Дзюбы: интимные кадры известной телеведущей слили в Сеть

Ведущая была в белье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+