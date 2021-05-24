Почему Дмитриева развелась со звездой "6 кадров" Кайковым

Евгения Дмитриева объяснила, почему развелась с Андреем Кайковым. Актриса тепло вспоминает бывшего мужа.



Впервые актриса Евгения Дмитриева пошла под венец в годы студенчества. В Щепкинском училище актриса познакомилась с Андреем Кайковым – звездой шоу "6 кадров". Звезда сериала "Не отрекаются любя..." влюбилась в однокурсника. В свежем интервью Дмитриева призналась, что ее чувства к Кайкову были "оглушающими".

Кайков не сразу обратил внимание на влюбленную в него барышню. Три года артист не отвечал взаимностью Евгении. "Потом у нас завязались отношения. Андрей позвал меня замуж", – рассказала Дмитриева.

Свадьбу играли на малой родине Кайкова – в Брянске. Торжество, как вспомнила Дмитриева, было веселым. Однокурсники из театрального приехали поздравить жениха и невесту. Родственники пары практически ничего не ели – смотрели выступления, подготовленные новобрачными.

Брак Дмитриевой и Кайкова просуществовал всего два года и был бездетным. "Просто мы остыли друг к другу", – отметила артистка. О наследниках Евгения и Андрей даже не думали. Родители актрисы серила "Не отрекаются любя..." развод восприняли спокойно.

Евгения Дмитриева к Андрею Кайкову до сих пор испытывает нежные чувства. Актриса рада, что ее бывший муж обрел счастье с другой.

Напомним, 48-летняя Евгения Дмитриева замужем за 30-летним Владимиром Киммельманом. У пары есть десятилетний сын Марк и двухлетняя дочь Мария. Андрей Кайков женат в третий раз. В этом союзе у него родилось два сына. От второй жены у актера тоже подрастает мальчик.