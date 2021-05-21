На бег и зарядку нет времени: беременная Арзамасова горюет по утраченной фигуре

Звезда сериала "Папины дочки" скучает по утраченной талии. Лиза Арзамасова задумалась о том, как будет восстанавливаться после родов.

Несколько недель назад актриса и ее муж, фигурист Илья Авербух, сообщили о скором пополнении в семье. Лиза Арзамасова рассекретила интересное положение, чтобы избежать появления сплетен и домыслов, кроме того, подросший живот уже нельзя скрыть под одеждой.

Рожать звезде сериала "Папины дочки" еще не скоро, однако она уже тоскует по фигуре, которая была у нее до беременности. В личном "Инстаграм" Лиза отметила, что предстоящим летом будет носить только просторные наряды. К публикации Арзамасова прикрепила архивное фото, на котором позирует в короткой юбке и топике. Артистка считает, что в момент создания этого снимка была в лучшей форме.

Этот пост "папина дочка" сделала скорее для себя, нежели для подписчиков. Таким образом Арзамасова оставила напоминание, что расслабляться нельзя и спортивная форма – это хорошо.

Впрочем, как отметила Лиза, на зарядку и бег времени у нее пока нет. В последнее время у знаменитости слишком много работы.

Подписчики поддержали артистку, попросили ее не переживать напрасно и беречь себя. "Лиза, так классно наблюдать за тем, как ты из маленькой Галины Сергеевны, превратилась в прекрасную счастливую девушку, женой и будущей мамой. Я искренне рада за тебя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Берегите себя и малыша! Много не работайте 😉", "Размеры не важны - это временно, а вот счастье – это бесценно.😊🙏", – отмечают пользователи Сети.