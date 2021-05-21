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Сериалы
Пять мужей, четверо детей, алименты и измены: бурная личная жизнь звезды сериала "Доктор Куин: женщина-врач"

Пять мужей, четверо детей, алименты и измены: бурная личная жизнь звезды сериала "Доктор Куин: женщина-врач"

Реальное имя звезды сериала "Доктор Куин: женщина-врач" – Джойс Пенелопа Вильгельмина Франкенберг. Джейн Сеймур – это псевдоним, взятый в честь одной из жен короля Генриха VIII.
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Сериал "Доктор Куин: женщина-врач" выходил на экраны с 1993 по 1998 годы. История о молодом медике Микаэле Куин, которая в 1867 году переезжает в местечко на Диком Западе под названием Колорадо-Спрингс и находит свою любовь, завоевала несколько престижных кинонаград и любовь зрителей по всему миру. Теленовеллу с удовольствием смотрели и в России. Главную роль в ленте исполняла актриса Джейн Сеймур, которой к тому моменту было немного за 40.

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Джейн Сеймур родилась в Лондоне 15 февраля 1951 года. Карьера рыжеволосой красавицы началась, когда ей было всего 18 лет. Кинодебют девушки состоялся в ленте Ричарда Аттенборо "Эта прекрасная война". Позднее, в 1973-м Сеймур сыграла девушку Бонда в фильме "Живи и дай умереть" и впервые снялась для журнала Playboy.

Работа в бондиане разрушила первый брак актрисы. Джейн Сеймур два года была замужем за сыном режиссера Ричарда Аттенборо, Майклом. Наследник кинематографиста и артистка были слишком молоды, самолюбивы и эгоистичны, поэтому сохранить любовь не смогли.

После развода звезда сериала "Доктор Куин: женщина-врач" вновь засобиралась под венец. Вторым супругом актрисы стал бизнесмен Джеффри Плэнер. Эти отношения звезды оказались еще более скоротечными – продлились всего год. Предприниматель не смог принять тот образ жизни, который вела Сеймур – Джейн постоянно пропадала на съемках.

Третий брак знаменитости продлился десять лет. Бизнесмен Дэвид Флинн первое время не имел ничего против хронической занятости Джейн Сеймур и очень гордился тем, что его избранница кинозвезда.

В этих отношениях актриса сериала "Доктор Куин: женщина-врач" стала мамой – у пары появились дочь Кэтрин и сын Шон. Рождение детей поменяло отношение Дэвида Флинна к профессии жены. Предприниматель начал упрекать Джейн Сеймур, дескать, она не уделяет времени наследникам.

Развод Флинна и Сеймур был настоящим адом. Бизнесмен делил каждый цент, пытался добиться единоличной опеки над детьми. В итоге Дэвиду удалось отсудить у актрисы алименты – с тех пор Джейн ежемесячно выплачивает бывшему избраннику десять тысяч долларов.

Расставание с мужем спровоцировало депрессию у Сеймур. Чтобы как-то достичь душевного равновесия, артистка взялась за кисти, краски и встала к мольберту.

Когда личная жизнь Джейн Сеймур вновь потерпела фиаско, ее карьера пошла в гору. Актриса получила роль в сериале "Доктор Куин: женщина-врач", который стал рейтинговым. На съемках картины артистка закрутила скоротечный роман с коллегой – актером Джо Ландо, который был на десять лет ее младше.

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Четвертым мужем "доктора Куин" стал один из режиссеров теленовеллы Джеймс Кич. В 44 года Джейн Сеймур родила супругу близнецов Джона и Кристофера. В 2015 году артистка и кинематографист развелись после 22 лет совместной жизни. Хрупкое семейное счастье Сеймур рухнуло, когда она узнала об изменах супруга. Актриса пыталась простить неверность супругу, но не смогла забыть о предательстве.

В статусе разведенной дамы звезда сериала "Доктор Куин: женщина-врач" находилась всего два года. 64-летняя Джейн Сеймур вновь связала себя узами брака. Актриса вышла замуж за давнего друга, режиссера Дэвида Грина, с которым проживает до сих пор.

В этом, 2021 году, Джейн Сеймур отпраздновала 70-летие. Сегодня звезда теленовеллы погружена в заботы о внуках, которых у нее шестеро. Артистка признается, что превратилась в сумасшедшую бабулю, которая говорит только о наследниках.

Также актриса поддерживает отношения с детьми четвертого мужа – Дженни и Кейленом Кичами. Пасынок и падчерица считают артистку своей второй мамой.

Звезда сериала "Доктор Куин: женщина-врач" все еще занимается живописью, основала благотворительный фонд, выращивает фрукты и овощи в своем саду, активно занимается спортом.

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Фото: Keystone Press Agency /www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 17:18
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