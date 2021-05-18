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Как сложилась судьба звезды "Интернов" и "Оттепели" после тяжелейшей травмы позвоночника и паралича

Как сложилась судьба звезды "Интернов" и "Оттепели" после тяжелейшей травмы позвоночника и паралича

18 мая актер Евгений Волоцкий празднует 39-летие. Шесть лет назад актер получил серьезную травму позвоночника, которая приковала его к инвалидному креслу.
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Кинодебют Евгения Волоцкого состоялся в 2007 году, в картине "Дело было в Гавриловке". Первое время артист в основном работал в эпизодах. Например, в ситкоме "Интерны" Евгений исполнил небольшую, но очень запоминающую роль – сыграл симулянта Николая. Кадры с этим персонажем были очень популярны в Сети. Все изменилось в 2013 году, когда артист получил одну из центральных ролей в сериале Валерия Тодоровского "Оттепель". Волоцкий играл брата главной героини. "Оттепель" подарила Евгению широкую известность и ознаменовала новый этап его карьеры.

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К сожалению, в 2015-м со звездой "Оттепели" произошел несчастный случай. На гастролях в Израиле, во время купания в море, Волоцкий неудачно прыгнул в воду и ударился головой о дно. Потерявшего сознание Евгения на берег вытаскивали друзья.

Уже в больнице врачи диагностировали у знаменитости тяжелую травму спинного мозга, перелом шестого и седьмого позвонка со смещением. Нижнюю часть тела Евгения парализовало. Доктора, которые проводили операцию актеру и частично вернули ему подвижность, позже отмечали, что Евгению еще очень повезло. Большинство пациентов с такими повреждениями умирают еще до того, как окажутся на столе хирургов.

Евгений Волоцкий прошел долгий период восстановления. Возможность стоять на ногах к знаменитости так и не вернулась. Родные и друзья окружили актера заботой, между тем сам он принять то, что теперь его возможности ограничены, не мог. По словам Волоцкого, он прошел путь от депрессии и нежелания жить к конструктивным мыслям о том, чем ему теперь заняться.

Какое-то время артист озвучивал аудиокниги и выкладывал их в Сеть. Позднее подписал контракт с "Мосфильмом", подарив свой голос героям американских картин. Евгений Волоцкий вернулся в театр, где получил роль судьи – персонажа, которого можно было играть в инвалидном кресле. Затем Евгений вновь начал сниматься в кино.

После несчастного случая Евгений Волоцкий бросил избранницу Анастасию Григорьеву. Артист не желал обременять зазнобу, не хотел, чтобы любимая тратила молодость на уход за инвалидом. Тогда звезда "Оттепели" поставила на личной жизни крест.

В 2019-м стало известно, что Евгений Волоцкий стал папой. Девушка по имени Ксения подарила актеру сына Артема. Личность супруги звезда "Оттепели" держит в тайне.

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Кадр из сериала "Оттепель" (2013)
Автор: 18 мая 2021, 13:29
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