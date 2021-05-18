Звезде советского экрана ампутировали ногу

Советская звезда Татьяна Бестаева оказалась в больнице. Артистка лишилась части ноги.

Актриса сериала "Дни хирурга Мишкина", фильмов "Тени забытых предков", "Человек идет за солнцем" и других оказалась в трудной жизненной ситуации. 83-летняя Татьяна Бестаева в больнице.

Как удалось выяснить СМИ, проблемы со здоровьем у советской знаменитости обострились не более пары месяцев назад. Актрису пришлось экстренно госпитализировать. Бестаевой ампутировали стопу. Сейчас Татьяна Владимировна восстанавливается, рану перевязывают ежедневно. После реабилитации артистке потребуется протезирование.

Помощь звезде советского кино оказывает Театр Моссовета. В клинике артистке создали комфортные условия. Татьяна Бестаева довольна работой медицинского персонала.

О том, кто будет ухаживать за Бестаевой после выписки, – вопрос открытый. У знаменитости нет детей, в конце 90-х она овдовела. Вероятно, Татьяна Владимировна какое-то время будет под опекой социальных работников.

Напомним, кинодебют Татьяны Бестаевой состоялся еще в 1958 году. Тогда артистка получила главную роль в картине "Матрос с "Кометы". В 60-е Бестаева была первой красавицей советского экрана. За актрисой ухаживали толпы мужчин. Коллега по цеху из Франции Жерар Депардье мечтал жениться на Татьяне Бестаевой. В ранние годы актриса водила дружбу с Людмилой Гурченко.