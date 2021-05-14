Макеева рванула на сцену сразу после операции

Анастасия Макеева, накануне перенесшая операцию, отправилась играть спектакль в Санкт-Петербург.

Вчера 39-летняя актриса оказалась в больнице и перенесла операцию. Знаменитость не рассказала, что именно с ней произошло, но многие предположили, что хирургическое вмешательство связано с проблемами по женской части. Долгие годы артистка борется с бесплодием и мечтает стать матерью, поэтому поклонники решили, что дело именно в этом. Сама Анастасия Макеева не стала комментировать догадок фанатов, но уже сегодня сообщила в своем "Инстаграм", что отправляется в Санкт-Петербург играть спектакль.

Женщина поблагодарила поклонников за заботу и пожелания здоровья, которые ей очень пригодятся. Она призналась, что у нее еще болит живот, но отвлечься помогает радость от встречи с любимыми партнерами по сцене и любимыми зрителями.

Когда актриса оказалась в больнице, ей тоже помогали молитвы поклонников, а также забота любимого мужчины – Романа Малькова. Возлюбленный ухаживал за ней и терпеливо ждал, пока Анастасия отойдет от наркоза.

Напомним, что за отношениями Макеевой и ее жениха уже несколько месяцев следит вся страна. Пара неоднократно появлялась в ток-шоу, на которых выяснилось, что Мальков был женат и оставил в Словении четырех детей, когда завязал роман с актрисой. Многие пользователи Сети накинулись на актрису, считая ее разлучницей. Но недавно Роман заявил, что уже много лет не жил с женой и до связи с Анастасией Макеевой у него уже была другая женщина.