Шокированный Прилучный с горечью высказался о большой трагедии

Актер отреагировал на новости о стрельбе в школе № 175 в Казани. Павел с горечью отметил, что в жизни все переменчиво. Хорошее идет рука об руку с плохим, есть место для радости, счастья, боли и трагедии. Павел Прилучный в ужасе от произошедшего.
Отметим, по случайному совпадению за пару дней до трагедии Прилучный прилетал в Казань, чтобы выступить на площади Тысячелетия 9 мая. Артист познакомился с главой республики Рустамом Миннихановым. В поездке "Мажора" сопровождала избранница – актриса Мирослава Карпович.
Как писали "Дни.ру", 11 мая на школу №175 в Казани было совершено нападение с оружием. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и устроил стрельбу. В кровавой бойне погибло два педагога и восемь учеников. Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в массовом убийстве.
В квартире упыря провели обыск. Галявиев хранил у себя турецкий дробовик, четыре сотни патронов, нож, гильзы. Также правоохранители обнаружили химические вещества, которые используют для изготовления взрывчатки. По предварительным данным, Ильназ Галявиев устроил кровавую бойню на почве ненависти. Сообщается, что ранее злодей учился в школе №175.
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