"Вцепилась как клещ": Карпович разнесли за выход в свет с Прилучным

День Победы пара встретила в Казани. Артист облачился в военную форму и выступил на торжественном мероприятии. Он исполнил песню "Любимый город", которая стала саундтреком к недавно появившейся на больших экранах кинокартине "Девятаев".
Мирослава Карпович решила поддержать избранника. Она надела темное коктейльное платье и составила ему компанию в поездке. Видео их прогулки до площади разлетелось по Сети. Многие отметили, что возлюбленные хорошо смотрятся вместе, но большинству пользователей новый выход в свет не пришелся по душе.
"Вцепилась как клещ и бежит вприпрыжку", "Они не будут вместе", "Какой кошмар. Агату променял на нее", "Отказаться от такой красотки как Агата и выбрать козлиные ножки", "Ножки тонюсенькие и на лицо никакая, куда смотрел этот чудак", – возмущались пользователи.
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