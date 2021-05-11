Никого не стесняются: Карпович отправилась за Прилучным в Казань

Павел Прилучный провел День Победы в Казани в сопровождении своей возлюбленной Мирославы Карпович.

На длинных майских праздниках артист отправился в Казань в компании звезды "Папиных дочек". Актеру выпала честь на День Победы выступить на площади Тысячелетия. Облаченный в военную форму Павел Прилучный исполнил композицию "Любимый город", которая стала саундтреком к недавно вышедшему фильму "Девятаев".

В своем микроблоге в "Инстаграм" артист признался, что это было для него очень волнительно и незабываемо. Поддержать избранника не постеснялась приехать и его возлюбленная Мирослава Карпович. Во время выступления своего бойфренда она сидела на трибуне. В такой торжественный день актриса облачилась в черное коктейльное платье и жакет в тон.

Пара до сих пор избегает совместных снимков, то иногда все же попадает в объективы фанатов. В тот же день в в городе влюбленных засняли идущими под руку, после чего подписчики отметили, что артисты хорошо смотрятся вместе – об этом сообщил "StarHit".

Прилучный не комментировал присутствие Карпович в Казани. Но от города у артиста явно остались приятные впечатления. Поклонники высоко оценили его музыкальный талант, продемонстрированный на концерте. Кроме того, актеру выдалась возможность познакомиться с президентом Татарстана, который оказал Прилучному очень теплый прием.

Напомним, что ранее артиста заподозрили в нездоровом образе жизни, после чего Павел Прилучный рассказал о проблемах со здоровьем.