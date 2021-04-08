Штамп в паспорте многое изменил: Дарья Повереннова честно о жизни с мужем-миллионером

Звезда отечественных сериалов Дарья Повереннова в середине февраля вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, с котором встречалась восемь лет. В свежем интервью актриса рассказала, как ей живется в новом статусе.
Как оказалось, домашнее хозяйство Повереннова ведет сама, никаких помощниц и домработниц у нее нет и не было. Дарья лично ходит за продуктами, покупает на рынке овощи и фрукты. Актриса и ее муж крайне редко пользуются доставкой. На походы в рестораны времени у пары нет. Дарья обожает готовить для Андрея. По словам артистки, ее муж – благодарный едок с хорошим аппетитом.
Супруги делят домашние обязанности. Повереннова и Шаронов предпочитают, чтобы дом был всегда чист и свободен от хлама. "У нас так: кто может, тот и делает", – поделилась актриса.
У звезды сериалов и бизнесмена много общих увлечений. Супруги любят путешествовать, поэтому при первой возможности они куда-нибудь отправляются. Дарья и Андрей ведут активный образ жизни, обожают бег. Повереннова тренируется каждый день, а ее избранник через день.
От предыдущего брака у артистки есть 28-летняя дочь Полина. У Андрея, который овдовел много лет назад, двое детей – 34-летняя Дарья и 31-летний Никита. Шаронов уже дедушка. Дарья сразу поладила с детьми избранника, а те, в свою очередь, приняли Полину.
Актриса призналась, что в ЗАГС идти не собиралась, но бизнесмену удалось ее переубедить. По словам Поверенновой, после свадьбы она почувствовала себя иначе, многое изменилось. Между тем знаменитость подчеркнула, что Андрей и до официальной регистрации представлял ее окружающим как жену.
"Как появились штамп в паспорте и кольцо на пальце, мне стало гораздо приятнее себя ощущать, возникло чувство принадлежности", – поделилась Дарья.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем