Безразличие родителей, наркотики, тюрьма и роковое ДТП: короткая и трагичная жизнь Депардье-младшего

7 апреля актер Гийом Депардье мог бы отпраздновать 50-летнйи юбилей. Жизнь французской знаменитости оборвалась очень рано.

Гийом Депардье родился в 1971 году. Его родители, актеры Жерар и Элизабет Депардье, совершенно не занимались его воспитанием, так как были постоянно заняты на съемках. Пытаясь обратить на себя внимание безразличных мамы и папы Депардье-младший плохо учился и изводил учителей отвратительным поведением. Мальчика исключили практически из всех учебных заведений, в которые его запихивали знаменитые родители.

Будучи подростком, Гийом открыл для себя алкоголь и наркотики. В итоге в 17 лет сын знаменитостей оказался за решеткой за распространение запрещенных веществ. Когда Жерару Депардье предложили внести залог за непутевого наследника, тот отказался. Актер хотел проучить сына. Тюрьма не исправила Депардье-младшего. Освободившись, он продолжил катиться по наклонной. Позднее он несколько раз приговаривался к лишению свободы и штрафам.

Плохая репутация совсем не мешала Гийому сниматься в кино. Дебют Депардье-младшего на экранах состоялся в фильме "Не такой уж и плохой". Он часто работал с отцом – артистов можно увидеть в сериалах "Граф Монте-Кристо", "Отверженные", "Наполеон". Всего в творческой биографии Гийома Депардье 42 проекта.

В 1995 году жизнь Гийома разделилась на до и после. 24-летний отпрыск звезд разбился на мотоцикле. Молодой человек не справился с управлением, когда под его колеса упал чемодан, соскочивший с крыши автомобиля, двигающегося впереди. Депардье-младший получил серьезную травму колена. Во время операции в кровь актера попал золотистый стафилококк. Лечение было долгим. Кроме того, Гийом страдал от сильных болей в травмированной ноге. Мучения актера продолжались восемь лет. После 17-го хирургического вмешательства Гийом Депардье решился на ампутацию изувеченной конечности. С 32 лет Гийом передвигался с помощью протеза.

Алкоголь, наркотики, последствия аварии – все это, понятное дело, не лучшим образом сказалось на здоровье Гийома Депардье. Несмотря на многочисленные недуги, актер продолжал сниматься и даже выпустил автобиографическую книгу.

11 октября 2008 года Гийома забрали в больницу прямо с площадки фильма "Детство Икара". Дело было в Бухаресте. Врачи диагностировали у актера обострение диабета и перитонит. Депардье-младшего экстренно доставили во Францию. 13 октября Гийом скончался от пневмонии, спровоцированной вирусом. Актеру было всего 37 лет.