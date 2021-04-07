Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Среда
7 апреля
Лента новостей
15:56
Празднующий 50-летие Дронов высказался о продолжении "Ворониных"
15:45
Татьяна Тарасова показала своего сожителя
15:40
А как же Лида? Женатый Алибасов сошелся с бывшей возлюбленной
15:24
Симоновскую набережную и территорию рядом с ней реконструируют
15:14
Безразличие родителей, наркотики, тюрьма и роковое ДТП: короткая и трагичная жизнь Депардье-младшего
15:12
Сын онкобольной Заворотнюк не может вернуться к прежней жизни
15:05
Глава ДНР: Минские соглашения превратились в вакханалию
14:51
Дочь Пескова разоткровенничалась о пластических операциях
14:49
"Сволочи!": Слава взорвалась из-за травли дочери
14:18
Близкий друг Пугачевой оторопел при виде одряхлевшего Киркорова
14:17
Под Саратовом мужчина умер от переохлаждения
14:15
Загитова сделала заявление о возвращении в большой спорт
14:09
"Новая любовь": Подкаминская сделала важное заявление
14:06
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
13:59
В Кургане подростка отправили под суд за порчу автобусной остановки
13:43
"Ниже плинтуса": Солнцев дал оплеуху зарвавшейся Бородиной
13:39
В Подмосковье после смерти женщины в салоне красоты возбудили уголовное дело
13:37
Без дела не сидел: отказавшийся от казенных денег принц Гарри трудоустроился
13:33
Брак с членом "бриллиантовой мафии": всплыли сенсационные данные о прошлом Дрожжиной
13:29
Соврала более 17 раз: лживую Маркл разоблачили
13:24
Правозащитники оценили ситуацию в Белоруссии: Вопиющее подавление свободы слова и мирных собраний
13:03
В Челябинской области нашли пакет с трупом младенца
12:49
Истощенная Михалкова рассказала о пагубных привычках
12:40
Страсти накаляются: участники шоу "Маска" отказались от контакта друг с другом
12:35
Финансы поют романсы? Собчак не смогла достроить собственный дом
12:34
Умер актер из сериала "След"
12:31
При пожаре в доме под Иркутском погибли дети
11:58
"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей
11:57
Беременная Караулова работает до седьмого пота
11:48
Очередь Муцениеце устраивать личную жизнь: Прилучный остался с детьми
11:32
Охранник застрелил мужчину в Нижнем Новгороде
11:18
Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи
11:10
Подольская впервые показала лицо младшего сына
11:04
Как обманывают российских пенсионеров? Раскрыты популярные схемы
11:02
Разъевшаяся Асмус предстала с огромной грудью
10:54
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
10:42
Бюстгалтеры поверх пальто и розовые платья для мужиков: Васильев шокировал тенденциями
10:36
Певец Слава Марлоу попал в аварию
10:32
"Ускользает": подробности ухода Анастасии Заворотнюк
10:07
"Терпеть удары и плевки": Максакова готова биться за детей до конца
09:58
"Я больше так не могу": у Муцениеце опустились руки
09:56
Под Новосибирском 2 человека погибли в аварии
09:52
В Раде обвинили Зеленского в ущемлении прав украинцев: Пытается узурпировать власть
09:26
"Каждый раз поражаюсь": уязвленная Бузова влепила оплеуху зарвавшейся Собчак
09:18
В Пушкине за приготовление еды на Вечном огне задержали женщину
09:08
Как изменятся зарплаты россиян с 1 мая
08:52
Бородина попала в больницу из-за выстрела
08:46
Политолог Усов о попытках Лукашенко обвинить Польшу в экстремизме: Действует как старый большевик
08:18
Сжираемая страшным недугом экс-супруга Аршавина перестала ходить
06:08
Почему Никулин запретил жене сыграть Шурочку в "Гусарской балладе" Рязанова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
Сериалы
Безразличие родителей, наркотики, тюрьма и роковое ДТП: короткая и трагичная жизнь Депардье-младшего

Безразличие родителей, наркотики, тюрьма и роковое ДТП: короткая и трагичная жизнь Депардье-младшего

7 апреля актер Гийом Депардье мог бы отпраздновать 50-летнйи юбилей. Жизнь французской знаменитости оборвалась очень рано.
прочитано 201 раз

Гийом Депардье родился в 1971 году. Его родители, актеры Жерар и Элизабет Депардье, совершенно не занимались его воспитанием, так как были постоянно заняты на съемках. Пытаясь обратить на себя внимание безразличных мамы и папы Депардье-младший плохо учился и изводил учителей отвратительным поведением. Мальчика исключили практически из всех учебных заведений, в которые его запихивали знаменитые родители.

ПО ТЕМЕ

Никогда не был дамским угодником: вскрылись новые детали в деле обвиняемого в изнасиловании Депардье

"Хулиган, любит алкоголь и женщин": 72-летняя Гвоздикова рассказала о встрече с Депардье

Будучи подростком, Гийом открыл для себя алкоголь и наркотики. В итоге в 17 лет сын знаменитостей оказался за решеткой за распространение запрещенных веществ. Когда Жерару Депардье предложили внести залог за непутевого наследника, тот отказался. Актер хотел проучить сына. Тюрьма не исправила Депардье-младшего. Освободившись, он продолжил катиться по наклонной. Позднее он несколько раз приговаривался к лишению свободы и штрафам.

Плохая репутация совсем не мешала Гийому сниматься в кино. Дебют Депардье-младшего на экранах состоялся в фильме "Не такой уж и плохой". Он часто работал с отцом – артистов можно увидеть в сериалах "Граф Монте-Кристо", "Отверженные", "Наполеон". Всего в творческой биографии Гийома Депардье 42 проекта.

В 1995 году жизнь Гийома разделилась на до и после. 24-летний отпрыск звезд разбился на мотоцикле. Молодой человек не справился с управлением, когда под его колеса упал чемодан, соскочивший с крыши автомобиля, двигающегося впереди. Депардье-младший получил серьезную травму колена. Во время операции в кровь актера попал золотистый стафилококк. Лечение было долгим. Кроме того, Гийом страдал от сильных болей в травмированной ноге. Мучения актера продолжались восемь лет. После 17-го хирургического вмешательства Гийом Депардье решился на ампутацию изувеченной конечности. С 32 лет Гийом передвигался с помощью протеза.

Алкоголь, наркотики, последствия аварии – все это, понятное дело, не лучшим образом сказалось на здоровье Гийома Депардье. Несмотря на многочисленные недуги, актер продолжал сниматься и даже выпустил автобиографическую книгу.

11 октября 2008 года Гийома забрали в больницу прямо с площадки фильма "Детство Икара". Дело было в Бухаресте. Врачи диагностировали у актера обострение диабета и перитонит. Депардье-младшего экстренно доставили во Францию. 13 октября Гийом скончался от пневмонии, спровоцированной вирусом. Актеру было всего 37 лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Supplied by FilmStills.net/ www.filmstills.net/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 15:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Лукашенко и Депардье отдыхали в поле

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бородина попала в больницу из-за выстрела

Выход в свет закончился несчастьем
Шоу-бизнес

"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей

Наследник шоумена отмечает день рождения
Шоу-бизнес

Подольская впервые показала лицо младшего сына

Певица перестала прятать наследника
Шоу-бизнес

"Терпеть удары и плевки": Максакова готова биться за детей до конца

Певица винит во всем бывшего мужа

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+