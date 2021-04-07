Без дела не сидел: отказавшийся от казенных денег принц Гарри трудоустроился

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от помощи королевского дома. Принц Гарри должен сам обеспечивать семью.



В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от денег, которые им выплачивали из казны как старшим членам королевской семьи. Супруги заявили, что планируют постепенно отойти от дел, связанных с монархией, но для этого им необходимо стать финансово независимыми.

В апреле того же года герцог и герцогиня Сассекские официально отказались от обязанностей членов королевского дома. Незадолго до этого Гарри и Меган переехали в Канаду, а затем в США.

Первое время в Лос-Анджелесе принц, его жена и маленький сын Арчи жили в доме, который им любезно предоставил известный голливудский продюсер, потом семейство арендовало роскошную виллу в одном из фешенебельных районов, а затем пара купила особняк в Санта-Барбаре стоимостью более 14,5 миллионов долларов.

Все это время было не совсем понятно, на что живут и чем занимаются Гарри и Меган. Относительно Маркл можно предположить, что она была погружена в заботы о маленьком сыне, которому скоро исполнится два года. Безработный Гарри же, по слухам, развивал благотворительные инициативы и о чем-то договаривался с руководством стримингового сервиса Netflix.

Накануне стало известно, что монарший отпрыск действительно не сидел без дела целый год. Netflix начал съемки документального сериала "Сердце непобежденных" в соавторстве с креативным отделом благотворительного фонда Archewell, учрежденного Гарри и Меган. Шоу расскажет об участниках и организаторах спортивного состязания "Игры непобежденных". Мероприятие запланировано на 2022 год. Оно пройдет в Гааге. Сериал покажет как спортсмены – военнослужащие, ставшие инвалидами, – готовятся к соревнованиям.