Роль гея в "Кухне" открыла актеру Тарасову новые горизонты

Никита Тарасов любит своего героя из сериала "Кухня". Роль в популярном проекте дала актеру много возможностей.

Актера Никиту Тарасова многие знают благодаря ситкому "Кухня". В комедийном сериале он сыграл кондитера, уроженца Франции – Луи. В творческой копилке артиста много разноплановых образов, однако запомнился почему-то харизматичный француз.

41-летнего Тарасова перспектива остаться актером одной роли не пугает. Никита уверен, что в его карьере будут персонажи, которые вытеснят Луи. По словам звезды "Кухни", у всякого громкого проекта есть срок годности.

В начале нулевых Никита снимался в сериале "Леди Босс". Теленовелла была тепло принята аудиторией. Примерно три-четыре года Тарасова узнавали именно благодаря этому проекту. В продуктовом магазине актера пропускали без очереди, создатели сериалов с удовольствием приглашали его на съемки. Затем вышла еще одна яркая картина с участием Тарасова – сериал Первого канала "Широка река". Какое-то время Никиту отождествляли уже с персонажем этой ленты. Звезда сравнила популярные проекты с кометами, которые угасают постепенно.

Популярность героя Луи помогает Никите строить карьеру автора и режиссера. "Кухня" открывает Тарасову горизонты, которые для человека с улицы недоступны. Пару лет назад артист выступил с дебютным короткометражным фильмом "Спасибо, коучер!". Детище знаменитости понравилась критикам. Никита любит своего героя из "Кухни".

"Я единственный артист в Российской Федерации, которого любят за то, что он играл гея", – отметил Никита Тарасов.