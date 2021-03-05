"Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать": известный актер о жуткой трагедии в семье

В 90-х родственница будущей знаменитости работала на московском Черкизовском рынке. Заниматься торговлей в те годы было опасно. В один из дней 14-летний Антон Шагин узнал о смерти родительницы.
В студии шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист поделился воспоминаниями о тех горьких днях. Тело забирал дедушка Шагина. Пожилой мужчина не позволял никому смотреть на умершую. Дело в том, что женщина была сплошь покрыта синяками. Подробности случившегося артист уточнять не стал.
"Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать", – поведал Антон.
Артист не видел родительницу умершей, поэтому запомнил ее красивой и счастливой. По словам Шагина, его маме было всего 32 года.
Антон долго не мог оправиться от потери. После похорон он остался жить с бабушкой и дедушкой. Пожилые родственники пытались создать комфортную обстановку для внука. У семьи появились материальные трудности. Дед Шагина работал плотником. Зарплату он получал продуктами – сахаром, мукой и макаронами. Актер добавил, что в то время был предоставлен самому себе.
Сегодня Антон Шагин – успешный актер. Он много лет женат на коллеге по цеху Веронике Исаевой. Свой брак артист считает счастливым. Супруга подарила знаменитости двоих отпрысков – Матвея и Полину.
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