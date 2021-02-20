"Силы на пределе": Лазарев падает с ног из-за страшной боли

Сергей Лазарев, Катерина Шпица, Дава, Антон Шагин, Екатерина Гусева, ST, Дмитрий Лысенков и Янина Студилина готовятся побороться за кубок шоу.
Последняя неделя, пожалуй, стала для всех артистов самой напряженной, а силы на исходе даже у самых стойких. Сергей Лазарев признался, что с нетерпением ждет, когда у него откроется второе дыхание.
"Скажу честно, даже когда за неделю нужно было подготовить всего один танец, мы были в шоке! Каждый раз в первые два дня меня охватывала паника, что ничего не получится. Когда узнали, что нужно будет готовить два танца, я не очень понимал, как это физически возможно сделать, потому что я буквально падаю с ног от усталости. Если честно, силы уже на пределе, потому что мы ежедневно проводим на репетициях по 4-5 часов, после которых болят абсолютно все мышцы", – вздыхает артист.
"Ставить за неделю новый танец с нуля для нас, непрофессионалов, это крайне тяжело. Нужно не просто станцевать, нужно запомнить столько новых движений, эмоций! При этом время выступления мы стараемся не думать об оценках, мы просто хотим сделать яркое шоу и показать классные номера", – заявил музыкант.
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