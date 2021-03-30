"Несломленная" актриса Марина Коняшкина сбежала из тюрьмы и узнала об исчезновении дочери

На телеканале "Россия 1" стартует сериал "Несломленная". Главную роль в картине исполнила Марина Коняшкина.

В центре сюжета сериала "Несломленная" – Анна Стрельцова. Она шеф-повар и хозяйка сети ресторанов. Однажды Стрельцову обвиняют в убийстве мужа. Анна непричастна к преступлению, однако попадает в тюрьму. За решеткой женщине предстоит провести восемь лет.

Уже в тюрьме Стрельцова становится мамой. Дочь Анна называет Надеждой. Подросшая девочка отправляется на воспитание к тетке Виктории – сестре героини.

Через четыре года заключения у персонажа появляется шанс на условно-досрочное освобождения. Анна ждет решения комиссии. В это же время исчезает Виктория – сестра больше не выходит на связь. Обеспокоенная Стрельцова решается на побег.

Главная героиня сериала "Несломленная" узнает, что о ее ребенке долгое время ничего не известно. Бизнес Анны Стрельцовой давно продан – он оказался в руках ее давнего конкурента Григория Шарова. Анна ставит перед собой цель – найти наследницу и отыскать убийцу мужа.

По словам актрисы Марины Коняшкиной, ее героиня Анна Стрельцова – человек со стержнем. Именно характер помогает потерявшей все женщине выстоять. "Пройдя все испытания, Анна сумела сохранить в себе женственность, веру, любовь к жизни и людям!" – отметила исполнительница главной роли.

Сериал "Несломленная" появится на экранах с 5 апреля. Ленту будут транслировать на телеканале "Россия 1" в 21:20 по мск. В картине также снялись Ирина Розанова, Александра Власова, Илья Носков.