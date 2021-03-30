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"Секс с кумом, понимаете?": оказавшаяся в постели с приятелем мужа актриса боялась вызвать отвращение

"Секс с кумом, понимаете?": оказавшаяся в постели с приятелем мужа актриса боялась вызвать отвращение

Елена Новикова не хотела сниматься в постельной сцене. В сериале "Я не шучу" 50-летнюю актрису раздели.
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Недавно свет увидел комедийный сериал "Я не шучу". Главную роль в ситкоме исполнила Елена Новикова – актриса и стендап-комик.

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В свежем интервью Елена Новикова рассказала, что сюжет сериала "Я не шучу" основан в некотором смысле на ее жизни. Идея рассказать о немолодой женщине, участвующей в стендапе, пришла к подруге актрисы – продюсеру Елене Красильниковой. Новикова и Красильникова работали над литературной основой картины сообща.

Сценарий сериала "Я не шучу" был готов еще три года назад. Красильникова потратила много сил и времени, чтобы найти площадку, которая бы заинтересовалась историей. В итоге детище двух Елен взял "КиноПоиск". Сериал сняли за 36 смен. В рамках проекта записали три стендап-концерта.

Елена Новикова не была довольна итоговым сценарием "Я не шучу". В истории появились моменты, которые не имеют ничего общего с ее реальной жизнью. Например, муж не уходил от актрисы к молодой любовнице. По словам Елены, с супругом она разошлась, правда продолжает жить с ним под одной крышей, как соседка. Развод пара оформлять пока не думала.

Раздражала Новикову сцена секса. Артистка не понимала, почему герои придаются ласкам в квартире, в которой находятся дети. Елена предлагала переписать эпизод, отказывалась с сниматься. В итоге ее уговорили. Ситуацию осложнял тот факт, что партнером артистки в интимном эпизоде был актер Алексей Розин.

"Лучший друг моего мужа и крестный моих детей. То есть это секс с кумом, понимаете?" – отметила звезда сериала "Я не шучу".

Кроме того, 50-летней артистке было психологически сложно обнажиться перед камерой. Артистка хотела выглядеть достойно в кадре, чтобы не вызвать отвращения у публики. "Чтобы люди не плевались!" – сказала Новикова. Елена тогда сильно сомневалась в необходимости пикантного эпизода.

Елена Новикова не скрывает, что на съемках "Я не шучу" у нее не было ни одного гармоничного дня. Артистка все время подходила к режиссеру Саше Тапочку с переписанными сценами. Кинодеятель и актриса конфликтовали. Однажды Новикова прорыдала целый день, потому что все шло не так, как она хотела.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: www.instagram.com/ novikova_standup/
Автор: 30 марта 2021, 16:31 Источник: Forbes.ru ✓ Надежный источник
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