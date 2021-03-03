Пропавшую после страшной трагедии актрису Понизову ищут в монастырях

Актриса Ольга Понизова была звездой экрана в 90-е. В творческой копилке артистки работа в картине "Грех. История страсти", где она снималась с Александром Абдуловым, а также в ленте "Зал ожидания", в которой ее партнерами были Вера Глаголева и Михаил Боярский. Понизову можно увидеть в сериалах "Я все решу сама", "Бандитский Петербург" и других.

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