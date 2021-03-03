Пропавшую после страшной трагедии актрису Понизову ищут в монастырях

В 2007 году знаменитость внезапно пропала с экранов. Актриса уволилась из Московского ТЮЗа, ничего не объяснив коллегам. Журналисты приезжали в московскую квартиру Ольги Понизовой, однако однушка пустовала. Телефоны артистки молчали.
Найти Понизову смогли только в 2015-м. В тот год у артистки произошла огромная трагедия – в автокатастрофе погиб ее единственный сын Никита. Отпрыску звезды было всего 20 лет. Ольгу видели на похоронах. На кладбище артистка держалась сама и всех успокаивала. "Никому не надо плакать, сын там все видит..." – говорила она горюющим родственникам. С тех пор вестей о звезде кино и сериалов не было.
В свежем интервью актер Марк Горонок сообщил, что пытается разыскать Ольгу Понизову. Артисты вместе снимались в фильме "Все будет хорошо". Горонок хочет поддержать коллегу по цеху.
"Слышал, что после гибели сына она ушла в монастырь, более у меня никакой информации о ней нет", – рассказал Горонок.
Артист отметил, что хотел бы помириться с Понизовой. Марк от всего сердца сочувствует Ольге.
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