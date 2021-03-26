Будет ли продолжение сериала "Физрук" с Дмитрием Нагиевым

Главную роль в теленовелле исполнил Дмитрий Нагиев. Его герой – приблатненный Олег Евгеньевич Фомин по прозвищу Фома, который передвигается на черном "гелике" и разруливает все вопросы полукриминальными методами. Персонаж с первых серий влюбил в себя зрителей.
Несмотря на рейтинговость, создатели поставили точку на четвертом сезоне, пообещав зрителям полный метр. Снимать продолжение "Физрука" должен был режиссер Егор Баранов. Сценарий доверили Константину Майеру и Александру Белову.
Дело было в 2017-м, а на дворе уже 2021 год. Фильм поклонники Фомы так и не увидели.
По словам актера, Даниила Вахрушева, который играл в сериале "Физрук" странноватого школьника по кличке Усач, полнометражную версию истории действительно начали снимать. "Но почему-то все заморозилось и на этом история с "Физруком" закончилась", – поведал артист. Судя по всему, поклонники продолжения все же не увидят.
Как писали "Дни.ру", не так давно на экраны вышел новый сериал с участием Дмитрия Нагиева. В ленте режиссера Сарика Андреасяна "Чикатило" артист сыграл маньяка-извращенца. Картина оказалась резонансной. Кинокритик Егор Беликов указал на промахи создателей теленовеллы.
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