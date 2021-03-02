Оплеванная Малаховым Узерли из "Великолепного века" едет в Россию

Звезда турецкой теленовеллы поучаствует в международном форуме. Мерьем Узерли указана в списках мероприятия как спикер. Актриса сериала «Великолепный век» собирается поговорить на тему защиты прав представительниц прекрасного пола.
Актриса уже подтвердила свое участие в Synergy Woman Forum. Мерьем прилетит в российскую столицу 16 апреля.
Актриса теленовеллы «Великолепный век» записала ролик, в котором позвала россиянок на собственное выступление. Узерли указала на дисбаланс, который все еще существует в обществе. Артистка уверена, что женщины, объединившись, смогут на многое повлиять.
Как писали «Дни.ру» Андрей Малахов пытался заманить Мерьем Узерли к себе на шоу. За интервью менеджер артистки запросил у российского шоумена 30 тысяч долларов – более двух миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Величина гонорара возмутила Малахова. Он оплевал звезду турецкой теленовеллы во время беседы в соцсети Clubhouse. Телеведущий заявил, что Мерьем Узерли уже никто не помнит, дескать, актриса давно никому не нужна, и больших денег не стоит.
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