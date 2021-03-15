"На грани обморока или разрыва сердца": известный актер указал на вопиющую несправедливость

В свежем интервью Сергей Астахов отметил, что настоящие герои не снимаются в кино. Реальные воины и храбрецы, по мнению артиста, живут обычной жизнью. Сергей не скрывает, что всегда по-доброму завидовал летчикам, пожарным, военным и медикам. В этих сферах, как считает артист, трудятся настоящие мужчины.
В пример Сергей Астапов привел летчика Дамира Юсупова, который 15 августа 2019 года посадил самолет на кукурузное поле и тем самым спас 233 жизни. По словам артиста, пилот проявил настоящий героизм, "не спасовал в дичайшем стрессе, на грани обморока или разрыва сердца".
Актер сериала "Девушки с Макаровым" отметил, что был крайне удивлен, когда в тот же год издание GQ присудило премию "Человек года" журналисту Юрию Дудю. Сергей Астахов считает, что Дамир Юсупов был более достоин этой награды. "Это справедливо?" – задался вопросом Сергей Астапов.
Актер отметил, что сделал из произошедшего определенные выводы, которые позволят ему в дальнейшем тверже стоять на ногах. Сергей Астапов теперь еще крепче держится за собственные убеждения.
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