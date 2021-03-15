"На грани обморока или разрыва сердца": известный актер указал на вопиющую несправедливость

Актер сериалов "Девушки с Макаровым", "Честь имею!..", "Хиромант", "Охота на изюбря" и других был крайне удивлен, когда известный журнал GQ выбрал человеком года блогера Юрия Дудя. Сергей Астахов считает, что были более достойные претенденты на эту награду.

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