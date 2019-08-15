Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить

Командир экипажа самолета "Уральских авиалиний" 15 августа посадил А321 с отказавшим двигателем в кукурузном поле. Лайнер выполнял рейс Москва – Симферополь, но так и не доставил людей на Крымский полуостров.
Пилотам пришлось совершить экстренную посадку сразу после вылета. Как сообщают эксперты, в двигатель попала стая птиц, в результате чего он загорелся.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В этом огромная заслуга пилотов, которые сумели совершить сложный маневр и спасти сотни жизней. За благополучную посадку они могут быть удостоены награды, сообщает телеканал "360".
"В поле всегда тяжело сажать. Надо на брюхо сажать, без выпуска шасси. Там может привести к катастрофе. Это серьезная ситуация. Когда стая птиц – это серьезно. Представляют обычно, если посадил удачно, остались живы, сам остался жив и другие члены экипажа, или пассажиры остались живы, если пассажирский самолет", – цитирует генерал-полковника авиации, депутата Госдумы Николая Аношкина РИА Новости.
В соцсетях активно просматривают видео Telegram-канала Mash, которое сняли во время посадки. Дамир Юсупов не только сажает самолет, но и руководит выводом людей. Обращаясь к высадившимся пассажирам в мегафон, он просит идти "правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", передает "Царьград".
По словам очевидцев, давки во время эвакуации не было – лишь несколько человек хотели забрать вещи, но поняли, что не стоит. Они добавили, что скорая и МЧС быстро отреагировали и прибыли их спасать, да и сами люди старались помочь друг другу.
“Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы”— Григорий Турцев (@Npisaka) 15 августа 2019 г.
Это пилот Дамир Юсупов, который сумел посадить самолёт прямо на кукурузном поле. Он же руководил первичной эвакуацией пассажиров. pic.twitter.com/AOgvN3MxCY
Одна из пассажирок лайнера выразила благодарность Юсупову, разместив пост на своей странице в соцсети. "Дамир, низкий Вам поклон за спасенные Вами жизни пассажиров, за Ваш профессионализм! Долгих Вам лет жизни, здоровья и благополучия! Огромное спасибо!"
На ситуацию отреагировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. На своем Telegram-канале она разместила следующую запись: "В моем личном рейтинге прекрасных мужчин сегодня побеждает Дамир Юсупов".
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