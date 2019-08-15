Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генерал-полковник авиации Николай Аношкин назвали пилота, посадившего самолет в Подмосковье, настоящим героем. Они предложили представить его к награде.

Командир экипажа самолета "Уральских авиалиний" 15 августа посадил А321 с отказавшим двигателем в кукурузном поле. Лайнер выполнял рейс Москва – Симферополь, но так и не доставил людей на Крымский полуостров.

Пилотам пришлось совершить экстренную посадку сразу после вылета. Как сообщают эксперты, в двигатель попала стая птиц, в результате чего он загорелся.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В этом огромная заслуга пилотов, которые сумели совершить сложный маневр и спасти сотни жизней. За благополучную посадку они могут быть удостоены награды, сообщает телеканал "360".

"В поле всегда тяжело сажать. Надо на брюхо сажать, без выпуска шасси. Там может привести к катастрофе. Это серьезная ситуация. Когда стая птиц – это серьезно. Представляют обычно, если посадил удачно, остались живы, сам остался жив и другие члены экипажа, или пассажиры остались живы, если пассажирский самолет", – цитирует генерал-полковника авиации, депутата Госдумы Николая Аношкина РИА Новости.

В соцсетях активно просматривают видео Telegram-канала Mash, которое сняли во время посадки. Дамир Юсупов не только сажает самолет, но и руководит выводом людей. Обращаясь к высадившимся пассажирам в мегафон, он просит идти "правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", передает "Царьград".

По словам очевидцев, давки во время эвакуации не было – лишь несколько человек хотели забрать вещи, но поняли, что не стоит. Они добавили, что скорая и МЧС быстро отреагировали и прибыли их спасать, да и сами люди старались помочь друг другу.

“Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы”



Это пилот Дамир Юсупов, который сумел посадить самолёт прямо на кукурузном поле. Он же руководил первичной эвакуацией пассажиров. pic.twitter.com/AOgvN3MxCY — Григорий Турцев (@Npisaka) 15 августа 2019 г.

Одна из пассажирок лайнера выразила благодарность Юсупову, разместив пост на своей странице в соцсети. "Дамир, низкий Вам поклон за спасенные Вами жизни пассажиров, за Ваш профессионализм! Долгих Вам лет жизни, здоровья и благополучия! Огромное спасибо!"

На ситуацию отреагировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. На своем Telegram-канале она разместила следующую запись: "В моем личном рейтинге прекрасных мужчин сегодня побеждает Дамир Юсупов".