"Она не зовет в ЗАГС": Сергей Астахов не готов распрощаться с холостяцкой жизнью

По словам артиста, свадьба стоит на 176-м месте в списке желаний партнеров. Несмотря на то, что Сергей Астахов постоянно называет Викторию Савкееву своей супругой, на безымянном пальце девушки все еще нет кольца.
Уже восьмой год звезды живут душа в душу. Более того, актер отметил, что они не испытывают дискомфорта из-за отсутствия штампа в паспорте. Сергей признает, что здесь все зависит от решения Виктории: если она захочет стать официальной женой, то сразу же об этом скажет и получит соответствующее предложение.
"Она как-то не сильно зовет меня в ЗАГС. а я не зову расписываться ее. Пока мы живем, не задумываясь о том, что там у нас написано в паспорте. Мы и так спокойны и счастливы", – резюмировал Астахов.
Сергей заверил, что сейчас они живут как муж и жена. У них есть обязательства друг перед другом в независимости от статуса. В каждом интервью звезда напоминает, что в их паре лишь гармония и покой: он живет для нее, она – для него.
Напомним, ранее Астахов был женат. Однако официальная регистрация брака и свадебное торжество не стали панацеей от неудачного союза. 17 лет супруги пытались наладить общение и сохранить семью, но их попытки увенчались провалом.
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