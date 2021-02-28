"Она не зовет в ЗАГС": Сергей Астахов не готов распрощаться с холостяцкой жизнью

Сергей Астахов живет вместе со своей возлюбленной около восьми лет. За это время парочка столкнулась с различными обстоятельствами, но так и не решилась узаконить свои отношения.

По словам артиста, свадьба стоит на 176-м месте в списке желаний партнеров. Несмотря на то, что Сергей Астахов постоянно называет Викторию Савкееву своей супругой, на безымянном пальце девушки все еще нет кольца.

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Уже восьмой год звезды живут душа в душу. Более того, актер отметил, что они не испытывают дискомфорта из-за отсутствия штампа в паспорте. Сергей признает, что здесь все зависит от решения Виктории: если она захочет стать официальной женой, то сразу же об этом скажет и получит соответствующее предложение.

"Она как-то не сильно зовет меня в ЗАГС. а я не зову расписываться ее. Пока мы живем, не задумываясь о том, что там у нас написано в паспорте. Мы и так спокойны и счастливы", – резюмировал Астахов.

Сергей заверил, что сейчас они живут как муж и жена. У них есть обязательства друг перед другом в независимости от статуса. В каждом интервью звезда напоминает, что в их паре лишь гармония и покой: он живет для нее, она – для него.

Напомним, ранее Астахов был женат. Однако официальная регистрация брака и свадебное торжество не стали панацеей от неудачного союза. 17 лет супруги пытались наладить общение и сохранить семью, но их попытки увенчались провалом.