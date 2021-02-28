Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Воскресенье
28 февраля
Лента новостей
18:06
Оскорбленная Семенович решила судиться с известным футболистом из-за слов "отрезать сиськи"
17:45
"Она не зовет в ЗАГС": Сергей Астахов не готов распрощаться с холостяцкой жизнью
17:30
Стало хуже: заразившуюся коронавирусом Лядову перевели в реанимацию
17:12
Бочкарева готовится к рождению ребенка после скандала с наркотиками
16:53
Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Малахова
16:47
"Лишнего больше нет": Дарья Мороз подвела итоги недельного голодания
16:41
Седокова устроила скандал на съемках федерального канала
16:04
Изувеченную звезду "Уральских пельменей" возят на инвалидной коляске
16:02
Названы причины внезапного падения рубля
15:49
"Не моногамная": Отар Кушанашвили назвал причины развода
15:23
Тюльпанова впервые вышла на связь после сообщения о попытке самоубийства
15:19
Есть чем гордиться: Молодящаяся Успенская увеличила пятую точку
15:17
На муниципальных выборах в Кемеровской области нарушений не зафиксировано
14:41
"Отрубили часть тела": Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о семейной трагедии
14:12
"Угрожали набить морду": на возлюбленную Данко посыпались проклятия из-за слов об алиментах
13:34
Сенатор Пушков отреагировал на заявление Байдена о принадлежности Крыма: Не ему решать
12:50
"Алла, я без сил": сжираемый раком Юдашкин обратился к Пугачевой
12:32
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
11:59
СМИ сообщили о крушении российского вертолета в Сирии
11:53
Кушанашвили оказался на волосок от смерти
11:33
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
11:19
Врач рассказал о тяжелом последствии ковида
10:54
Любовный треугольник: Ани Лорак поделилась личной драмой
10:52
Мягков перед смертью стал жертвой дерзкого преступления
10:48
"А как же дети?": Басков публично пристыдил сбежавшего из дома Лазарева
10:16
Поражение 75% легких: Лядову срочно доставили в больницу
09:53
Зеленский запутался в своих преступлениях – депутат Рады Кива
08:36
"Грусть в глазах": Замужняя Глюкоза заговорила о расставании
06:29
Орлова с ножом в руках обхватила малыша
04:53
Довольная Толкалина прижалась к Прилучному с кривой губой
02:34
"Никогда никому в этом не признавалась": Хилькевич раскрыла интимный секрет
00:21
"Не пахнет и не гадит": Гном Гномыч показал видео с младшим братом от Плющенко и Рудковской
22:07
Слухи о жестоком обращении Божены Рынски с ребенком обросли новыми подробностями
20:19
"А что тут не так?": извращенец Панин набросился на россиян после травли
18:14
Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений
17:54
"Собираете вещи?": экс-жене Аршавина после комы напомнили о необходимости съехать
17:52
Умер олимпийский чемпион Александр Клепиков
17:46
Чехова сообщила о главных ошибках в жизни
17:37
Басков подарил 20 тысяч долларов заклятому врагу
17:30
У него нет денег даже на хлеб: Кушанашвили потрясло матерное сообщение Агутина
17:26
"Следует держаться подальше": Затравленный упреками о сыне Шепелев опустился до хамства
17:25
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
15:49
"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина
15:30
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
14:54
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
14:41
Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II
14:39
В Петербурге задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку издания "Baza"
14:23
За красивые глаза: Неработающая Поргина получает зарплату из театральной казны
14:06
"Ваши глаза!": Поплавская впервые показала ребенка
13:36
У груди Оксаны Самойловой вышел срок годности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
В России отреагировали на речь Зеленского о Крыме: Отработал как артист
Шоу-бизнес
"Она не зовет в ЗАГС": Сергей Астахов не готов распрощаться с холостяцкой жизнью

"Она не зовет в ЗАГС": Сергей Астахов не готов распрощаться с холостяцкой жизнью

Сергей Астахов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Астахов живет вместе со своей возлюбленной около восьми лет. За это время парочка столкнулась с различными обстоятельствами, но так и не решилась узаконить свои отношения.
прочитано 313 раз

По словам артиста, свадьба стоит на 176-м месте в списке желаний партнеров. Несмотря на то, что Сергей Астахов постоянно называет Викторию Савкееву своей супругой, на безымянном пальце девушки все еще нет кольца.

ПО ТЕМЕ

Молодая любовница ждет ребенка от Сергея Астахова

Уже восьмой год звезды живут душа в душу. Более того, актер отметил, что они не испытывают дискомфорта из-за отсутствия штампа в паспорте. Сергей признает, что здесь все зависит от решения Виктории: если она захочет стать официальной женой, то сразу же об этом скажет и получит соответствующее предложение.

"Она как-то не сильно зовет меня в ЗАГС. а я не зову расписываться ее. Пока мы живем, не задумываясь о том, что там у нас написано в паспорте. Мы и так спокойны и счастливы", – резюмировал Астахов.

Сергей заверил, что сейчас они живут как муж и жена. У них есть обязательства друг перед другом в независимости от статуса. В каждом интервью звезда напоминает, что в их паре лишь гармония и покой: он живет для нее, она – для него.

Напомним, ранее Астахов был женат. Однако официальная регистрация брака и свадебное торжество не стали панацеей от неудачного союза. 17 лет супруги пытались наладить общение и сохранить семью, но их попытки увенчались провалом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 28 февраля 2021, 17:45 Источник: 7дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изувеченную звезду "Уральских пельменей" возят на инвалидной коляске

Актрисе наложили швы
Шоу-бизнес

"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников

Певица высказалась о своем позоре
Шоу-бизнес

Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Малахова

Актер высказался о современной культуре
Шоу-бизнес

Есть чем гордиться: Молодящаяся Успенская увеличила пятую точку

Любовь Залмановна похвасталась результатом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+